Bakan Uraloğlu'dan kritik açıklamalar: Hürmüz Boğazı'nda Türk bayraklı gemi yok!

CNN Türk canlı yayınında bölgedeki son durumu değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, bölgede an itibarıyla Türk bayraklı gemi bulunmadığını belirtirken, gerilimin başlangıcında bölgede yer alan 15 Türk sahipli gemiden 2'sinin güvenli bir şekilde ayrıldığını ifade etti.

Ulaştırma Haberleşme ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu CNN Türk ekranlarında soruları yanıtlıyor.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Van'daki 5.2 büyüklüğündeki deprem için geçmiş olsun diyorum. Ulaştırma binalarında herhangi bir hasar yok.

İran bizim sınır komşumuz. Böyle bir savaş bizim istemediğimiz bir durum. Savaş olunca belli bir sonuçları oluyor. Savaşın başladığından bu yana ulaştırma tarafında İran, Suriye 'Halep hariç', Irak, Katar, Kuveyt, Bahreyn sivil uçuşlar yapılamıyor.

Riyad uçuşları devam ediyor. İlk günlerde biz Amman'dan Türk ve diğer ülke vatandaşlarını tahliye ettik. Tahliye noktasında insani bir sıkıntı yok. İran'da iki havayolumuzun birer uçağı, Irak'ta da bir uçağımız orda. Savaş riski artınca tebirli olduk.

"HÜRMÜZ'DE TÜRK BAYRAKLI GEMİ YOK" Hürmüz Boğazı'nda Türk bayraklı gemi yok. Ama savaş başladığında 15 adet Türk sahipli gemi vardı. 15 geminin 2 tanesi çıktı. Kalan 13 gemi var. 4 tanesinin çıkma talebi yok. 2 tanesi enerji gemisi, 2 tanesi bölgesel ticaret yapıyor. Geri kalan 9 gemiyi çıkarmak için Dışişleri Bakanlığı ile koordineli çalışıyoruz. Sadece havayolu bilet fiyatları artmıyor ayrıca havacılık pazarı küçülüyor. Bizim Orta Doğu uçuşlarımız azalmış durumda. Jet yakıtında fiyat artışı iki kat oldu. Havayolu şirketleri ile görüşüyoruz. Maliyetlerle ilgili bize sunum yaptılar. Geçen sene bilet tavan fiyatımız 3 bin liralar civarındaydı. Türkiye'de ortalama bilet fiyatı 2 bin 300 - 2 bin 400 lira. Bir düzenleme yapsak dahi bilet fiyatları makul seviyelerde devam edecektir. Basra Körfezi'nde Irak'In Fav limanı var. Bizim o limandan Türkiye'ye gelen kara yolu, demir yolu ve enerji nakil hattı projelerimiz var. Biz o projeyi bitirmiş olsaydık bu savaşın global etkisi bu kadar olmazdı. Projenin finansı olarak dört ülke anlaştı: Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve Türkiye... Finansmanın formatı belirlendi. Böyle bir projeye uluslar arası finansman bulacağımıza eminiz. İlk etapta 8-10 milyar dolar, nihai olarak 20 milyar dolar finansmanı olacak.

ORTA KORİDOR Orta Koridor, Avrupa'dan Asya'nın en doğusuna hali hazırda 18 günlük demiryolu süresi ile en kısa koridor. Kuzey Koridoru ve Güney Koridoru 25 günlere hatta 45 günlere kadar çıkabiliyor. Hazar denizinde olan en dar kesimini Zengezur Koridoru ile rahatlatacağız. Kars'tan başlayıp Dilucuna giden 224 kilometrelik demiryolu projesinin ihalesini yaptık. Nahçıvan kısmının bir kısmı hazır bir kısmı da Azerbaycan tarafından yapılıyor. Zengezur koridoru ise yakında başlayacağını umuyoruz. Azerbaycan tarafı ise neredeyse hazır. Azerbaycan, Türkiye, Nahçıvan ve Ermenistan bu koridordan faydalanacak. İstanbul'dan İzmir'e 420 kilometrelik otoyol. Bu yol yapılırken etrafında 12 tane OSB yapıldı. Zengezur Koridoru da böyle bir ekosistem olacak. Avrupa ile Asya arasındaki demiryolu bağlantısı Marmaray'dan yapılıyor. Günde 300 sefer yapılarak 600 - 700 bin insan taşınıyor. Günde 5 saat duruyor Marmaray hatları. O saatlerde de günde 4 adet yük treni geçiyor. Burayı rahatlatmamız gerekiyordu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne karar verdiğimizde 4 gidiş 4 geliş kara yolu ve demiryolu olarak planladık ve köprüyü tamamladık. 125 km'lik bir demir yolu hattı Gebze'den başlayıp Çatalca'ya giden bir demiryolu hattı. 6,75 milyar dolarlık Dünya Bankası liderliğinde bankalarla anlaştık. Dünya Bankası'nın karşılayacağı 2,5 milyar dolarlık kısmın imzasını attık. Kısa süre içinde yapım ihalesini yapacağız. Gebze'den başlayacak Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca yani Halkalı'dan Kapıkule'ye giden hızlı demiryolu hattına bağlanacak. Pratikte iki hava limanını birbirine bağlamış olacağız. Bizim yol ağımız 68 bin 500 km. 30 bin km'sini bölünmüş yol haline getirdik. Hedefimiz 38 bin km. Petrol fiyatlarını dikkate aldığımızda yıllık 405 milyar TL katkısı var bölünmüş yolların. Geçen yıl bölünmüş yol yapımına 220 milyar TL harcadık. Harcadığımızdan daha fazla geri dönüşü var bölünmüş yolların. Özellikle Bolu Dağı geçişinde günlük trafiğimiz 50 bin'lere geldi. Bu 80 binlere geldiğinde hizmet seviyesi düşer. 10 yıl sonra günlük trafiğin düşeceğini öngörüyoruz. Akyazı ile Ankara arası yeni bir otoyola ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Akyazı'dan Nallıhan Beypazarı üzerinde başlattığımız bir proje var. 2-3 sene proje sürer. Bir 6 yıl yapımı sürerse 10 yıl sonra yeni bir otoyola sahip oluruz. Ulaşım süresi 3 saat sürer. İstanbul'da 50 km uzunluğunda Başakşehir - Nakkaş arasındaki otoyol önümüzdeki yıl hizmete alınacak. Ankara-Delice arasındaki otoyol, Antalya-Alanya arasında bir otoyol ve devamında Mersin'e doğru bir otoyolun yapım çalışmaları sürüyor. Kuzey Marmara'nın bittiği noktadan Çanakkale Köprüsü'ne bağlanan 130 km otoyolun yapımı devam ediyor. Kastamonu-İnebolu arasındaki çalışmalar da devam ediyor.

KARA YOLLARININ SATILMASI İDDİASINA YANIT Bütün kamu eliyle yapılan yatırımlar kamunun malıdır. Bunların tapusuyla satılması söz konusu değildi. Karayolları Müdürlüğü'nün işlettiği 2 bin km'lik yolun bakımı için para harcıyoruz. Hazine Bakanlığı ile yaptığımız çalışmaya göre bu yolların işletme hakkını devredersek daha yararlı mı olur daha zararlı mı olur bunun çalışmasını yapıyoruz. Daha sonra kamu oyu ne derse onu yapacağız. Satılması gibi bir durum yok işletme hakkı devredilmesi çalışması yapıyoruz ama kamu ne derse o olur. Bir satış söz konusu değil, kamu oyunun takdirine göre karar vereceğiz. Kamunun işletme giderleri var. Çok ciddi bakım onarım masrafları var. Biz bunu peşin para ile yapacağız ve bunun maliyeti var. Özel sektörün dinamik işletme mantığı ile ne olur biz bunu ortaya koyacağız. Bu rakam özel sektörün işletmesinin daha faydalı olduğu ortaya çıkarsa dönüp kamuoyuna soracağız. Biz buralara 52 milyar dolar harcama yapmışız. Bugün yapmak istesek bugün 92 milyar dolar tutardı. Nakkaş-Başakşehir önümüzdeki sene inşallah bitecek. İstanbul'un esasında tüneller çok önemli. Kilyos Tüneli inşaatı devam ediyor. Kuzey Marmara otoyoluna bağlantı sağlayacak Levazım Tüneli'ne kadar gidecek bir hat var. Kazı işlerini bitirdik, bu senenin sonuna kadar açmış olacağız. Bir felaket anında İstanbul'a giriş olarak kullanılacak bir ana arter.