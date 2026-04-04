Beşiktaş, derbide yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Siyah-beyazlı takım, sezondaki 27 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi sonucu topladığı 52 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de milli aradan önce son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, derbiyi de kazanarak yeni galibiyet serisiyle yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş tam kadro

Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure'nin teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda derbide görev yapması bekleniyor.

Dört oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta dört futbolcu Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Amir Murillo, Wilfred Ndidi ve Salih Uçan, "Kadıköy" deplasmanında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı olacak.

Kaptan Orkun Kökçü performansıyla öne çıkabilir

Beşiktaş'ta zorlu derbi öncesi kaptan Orkun Kökçü, performansıyla dikkati çekiyor.

Ligde forma giydiği 23 maçta 6 gole imza atan orta saha oyuncusu, sırasıyla Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa müsabakalarında skor üretti.

Ligde son iki karşılaşmada da gol kaydeden Orkun, son haftalarda hem siyah-beyazlı hem de ay-yıldızlı formayla etkili maçlar çıkardı.

Ayrıca, Orkun Kökçü'nün Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Ligde son iki maçı kazandı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine üst üste aldığı iki galibiyetle çıkıyor.

Siyah-beyazlılar, ligde Galatasaray'a evinde 1-0 kaybettikten sonra deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0, sahasında ise Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Süper Lig'de son 6 maçta da 5 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, derbiden 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

2026 yılında 1 kez kaybetti

Beşiktaş, 2026 yılında mücadele ettiği iki kulvarda yalnızca 1 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda ise 3 olmak üzere toplam 13 maçta boy gösterdi.

Söz konusu karşılaşmalarda 9 galibiyet alan Beşiktaş, 3 müsabakada ise rakipleriyle eşitliği bozamazken, 1 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Ligde son 5 maçta kalesinde 2 gol gördü

Siyah-beyazlılar, ligdeki son 5 maçta kalesinde 2 gol gördü.

Devre arasındaki takviyelerle savunmasını güçlendiren Beşiktaş, 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisi ile 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçında rakiplerinin birer kez gol sevinci yaşamasına engel olamadı.

Söz konusu süreçte Göztepe (4-0), Kocaelispor (0-1) ve Gençlerbirliği'ni (0-2) mağlup eden Beşiktaş, bu müsabakalarda kalesini gole kapattı.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de geride kalan 27 haftada 31 gol yedi.

