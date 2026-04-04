Bolu Belediyesi'nde arama yapıldı soruşturmada 3 yeni gözaltı kararı

Bolu Belediyesi'nde arama yapıldı soruşturmada 3 yeni gözaltı kararı

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı alınırken, Bolu Belediyesi'nde de jandarma tarafından arama yapıldı.

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den NATO’nun 77. yıl dönümünü kutladı
Türkiye'den NATO’nun 77. yıl dönümünü kutladı
Savaş sonrası senaryoyu yazdılar: 'Daha az ABD, daha çok Türkiye'
Savaş sonrası senaryoyu yazdılar: 'Daha az ABD, daha çok Türkiye'
Akın Gürlek’in sözleri sonrası düğmeye basıldı! Adliyede operasyon
Akın Gürlek’in sözleri sonrası düğmeye basıldı! Adliyede operasyon
Van'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İşte Trump'ın kara listesi: Başarısızlığın faturası kime kesilecek?
İşte Trump'ın kara listesi: Başarısızlığın faturası kime kesilecek?
Sosyal medya düzenlemesi komisyondan geçti: Yeni düzenleme neler getiriyor?
Sosyal medya düzenlemesi komisyondan geçti: Yeni düzenleme neler getiriyor?
Şamil Tayyar yasak aşk iddiasıyla ilgili AK Parti ile CHP'nin farkını açıkladı: Eğri oturup doğru konuşalım
Şamil Tayyar yasak aşk iddiasıyla ilgili AK Parti ile CHP'nin farkını açıkladı: Eğri oturup doğru konuşalım
Irak'taki "İslami Direniş" grubu, ABD üslerine son 24 saatte 19 saldırı düzenledi
Irak'taki "İslami Direniş" grubu, ABD üslerine son 24 saatte 19 saldırı düzenledi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mustafa Bozbey iddiası gözaltına alınma nedeni
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mustafa Bozbey iddiası gözaltına alınma nedeni
Devriye polisleri, 2 ABD helikopterini uzun namlulu silahlarla hedef aldı
Devriye polisleri, 2 ABD helikopterini uzun namlulu silahlarla hedef aldı
Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci ABD savaş uçağı düştü
Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci ABD savaş uçağı düştü
Trump'a İran'a düşürülen F-15'in kayıp pilotu soruldu
Trump'a İran'a düşürülen F-15'in kayıp pilotu soruldu