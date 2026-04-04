BIST 12.936
DOLAR 44,60
EURO 51,44
ALTIN 6.677,05
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'den NATO’nun 77. yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun 77. yıl dönümünü kutlayarak, "Ülkemizin, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olması, İttifak'a yönelik bağlılığımızın ilave bir tezahürüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Abone ol

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, NATO’nun 77. yıl dönümü kutlanarak, şu ifadelere yer verildi:

"1952 yılından beri üyesi olduğumuz NATO'nun 77'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Ülkemiz, Avrupa-Atlantik güvenliğinin asli platformu olan NATO'daki öncü rolünü ilk günden beri aynı kararlılık ve 360 dereceli güvenlik anlayışıyla sürdürmektedir. Güçlü ordusu, gelişmiş askeri kabiliyetleri ve dinamik savunma sanayisi ile Avrupa-Atlantik güvenliğine somut ve kapsamlı katkılarda bulunan ülkemizin, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olması, İttifak'a yönelik bağlılığımızın ilave bir tezahürüdür."

ÖNCEKİ HABERLER
