ABD Savunma Bakanlığı'ndan Katolikleri kızdıracak iddia

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Paskalya öncesi yapılan "Kutsal Cuma" ayinini yalnızca Protestanlar için düzenleyeceği, Katolikler için ayrı ayin yapılmayacağı öne sürüldü.

ABD merkezli Huffpost'un haberinde, Paskalya öncesi Pentagon şapelinde düzenlenen "Kutsal Cuma" ayinine ilişkin iddialarda bulunuldu.

Buna göre, Pentagon'un ayine 3 bin 500'den fazla çalışanını davet ettiği ancak ayinin yalnızca Protestanlar için düzenleneceği ve Katolikler için ayrı ayin yapılmayacağı öne sürüldü.

Haberde ayrıca adı verilmeyen bir Pentagon yetkilisinin, Katolikler için ayrı ayin düzenlenmeyeceğini doğruladığı kaydedildi.