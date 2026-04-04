BIST 12.936
DOLAR 44,60
EURO 51,45
ALTIN 6.653,17
HABER /  DÜNYA

İran füzeleri Tel Aviv'e yağdı binalar ve araçlar hasar aldı

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinde, füze parçaları İsrail'in merkezindeki başkent Tel Aviv çevresinde 10'dan fazla noktaya isabet etti.

Abone ol

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini engellemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın çok başlıklı füzeyle düzenlediği misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezindeki birçok kentte sirenler çaldı ve patlama sesleri duyuldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Ramat Gan'da bir kişinin yaralandığını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını aktarırken, arama kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin füze parçalarının düştüğü belirtilen 10'dan fazla bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

İsrail ordusu da arama kurtarma ekiplerinin isabet olan noktalara yönlendirildiğini açıkladı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Bney Brak, Petah Tikva, Ramat Gan ve Rosh Haayin çevresindeki bölgelerde isabet olduğunu, söz konusu bölgelerde binaların ve araçların hasar gördüğünü, bazı araçların yandığını aktardı.

