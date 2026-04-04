Bahçelievler'de bir otelde kadın cesedi bulundu

Bahçelievler'de bir otelde vücudunda bıçak yaraları olan kadın cesedi bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin, arkadaşı Y.K'den haber alamadığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Y.K'nin dün öğle saatlerinde S.B. ile otele giriş yaptığını, akşam S.B'nin buradan tek başına ayrıldığını tespit etti.
Otele gelen polisler, odada kadının cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, Y.K'nin vücudunda bıçak yaraları olduğunu belirledi.
Y.K'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Şüpheli S.B'yi arama çalışmaları sürdürülüyor.