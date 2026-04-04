AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Alparslan Türkeş'i andı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 29. yılında andı.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkeş'in, ömrünü milletine ve devletine adayan, inancı ve mücadelesiyle eşsiz bir iz bırakan büyük dava ve fikir adamı olduğunu belirtti.

Alparslan Türkeş'in fikir sisteminin en önemli ayağının, Türk dünyasının birliği ve bunun bir devlet politikasına dönüşmesinin sağlanması olduğunu belirten Zorlu, "Zira yaklaşık 80 yıl önce bu ideali savunduğu için Boraltan Köprüsü faciasına imza atan zihniyet tarafından yargılanmış ve birçok zorluğa göğüs germiştir. Merhum Türkeş, Türk birliği hedefini çağdaş ve akılcı bir çerçevede ilerletebilmenin yolunu aramıştır." ifadelerini kullandı.

Zorlu, Türkeş'in, 1993'te yaptığı bir konuşmasındaki, "Türk toplulukları arasında yakınlaşma ve sıkı işbirliğinin kurulması, başkalarına hiçbir zaman zarar vermek gayesini gütmeyecektir. Türkler, dünyanın hangi bölgesinde bulunurlarsa bulunsunlar, başka milletten olan komşularıyla veya iç içe yaşadıkları diğer topluluklarla dostluk, iyi niyet ve barışa dayalı yakın işbirliği içinde bulunmayı istemektedirler." sözleriyle de kendilerine ışık olduğunu belirtti.

Bugün 8 Türk devletinin Türk Devletleri Teşkilatı altında işbirliğini artırmaya ve geleceğe birlikte yürümeye devam ettiğini belirten Zorlu, açıklamasında "Onun ortaya koyduğu fikirler ve bıraktığı miras, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

