Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 29. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Türk milletine duyduğu sarsılmaz bağlılıkla gönüllerde müstesna bir yer edinen Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ebediyete irtihalinin 29'uncu yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Merhum Türkeş, fikirleri ve mücadelesiyle kadirşinas milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecektir. Mekânı cennet olsun." ifadesini kullandı.