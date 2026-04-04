Dünya Kupası öncesi Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya talip çıktı!

A Milli Takımımızı 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na taşıyan Vincenzo Montella’nın başarısı Çizme basınında geniş yankı bulurken, İtalyan teknik adam için hem Türkiye’de hem de ülkesinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, 51 yaşındaki çalıştırıcıyla uzun süreli bir proje yürütmek istiyor. Planlar arasında 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası’nı kapsayan yeni bir sözleşme imzalanması var.

Tarafların yakın zamanda bu konuda görüşmelere başlaması bekleniyor. 2023’te göreve gelen ve daha önce sözleşmesi iki yıl uzatılan Montella’nın yeni teklifi kabul etmesi halinde görev süresi 55 yaşına kadar uzayacak ve A Milli Takım’daki toplam çalışma dönemi 7 yıla ulaşacak.



Montella’nın Türk vatandaşlığına geçme isteği de gündemde. TFF, bu süreçte ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayarak işlemlerin hızlandırılması için Ankara’da gerekli adımları atmaya hazırlanıyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından İtalyan teknik adamın resmi başvurusunun netlik kazanması öngörülüyor.

İtalya göz koydu

Türkiye’deki bu olumlu tablo sürerken, Montella’nın adı doğduğu ülkede de İtalya Milli Takımı için geçmeye başladı. Bosna Hersek’e penaltılarla elenerek üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’na katılamayan İtalya’da büyük sarsıntı yaşanıyor. Federasyon Başkanı Gabriele Gravina ve Milli Takım Sorumlusu Gianluigi Buffon istifalarını verdi. Teknik Direktör Gennaro Gattuso’nun da ayrılması bekleniyor.



İtalyan basınına göre, yeni teknik direktör arayışında “eski günlere dönecek” isimler arasında Vincenzo Montella da öne çıkıyor. Tuttosport’ta yer alan haberde, Montella’nın adaylar listesinin ilk sıralarında yer aldığı belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

“Carlo Ancelotti’yi isteyenler var, Vincenzo Montella’yı önerenler var. İlki Brezilya ile, ikincisi ise Kosova’yı play-off finalinde geçen Türkiye ile Dünya Kupası’nda olacak.”



Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio ise konuya dair şu yorumu yaptı: “Türkiye ile iyi bir iş çıkaran Vincenzo Montella’nın İtalya Milli Takımı’nın başına geçmesini memnuniyetle karşılarım.”