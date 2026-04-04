Lakers'ın yıldızı Doncic, normal sezonu kapattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen Luka Doncic, adalesindeki gerilme nedeniyle normal sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün oynanan Oklahoma City Thunder maçına devam edemeyen 27 yaşındaki Sloven yıldızın sol arka adalesinde ikinci derecede gerilme meydana geldiği kaydedildi.

Doncic, Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan Lakers'ın normal sezondaki son 5 maçında parkede olamayacak.

Bu sezon 64 maçta forma giyen, 33,5 sayı, 8,3 asist ve 7,7 ribaunt ortalamasıyla oynayan Doncic, sezon sonunda "yılın en iyi 5"i ve "en değerli oyuncu" ödüllerine aday olmayı 1 maçla kaçıracak.

Sloven oyuncunun menajeri Bill Duffy, bu ödülleri kazanabilmek için en az 65 maçta forma giyme şartına itiraz edeceklerini açıkladı.

Aralık ayında ikinci çocuğunun doğumu için Slovenya’ya giden ve iki maç kaçıran Doncic, geçen hafta da toplam 16 teknik faule ulaştığı için bir maçta cezalı duruma düşmüştü.