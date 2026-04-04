Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran'a destek mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve İran halklarının yüzyıllar boyunca birbirine destek olduğunu, hem iyi hem de zor günlerde daima birbirlerinin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Aliyev, sosyal medya platformundan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Azerbaycan'la ilgili mesajına yanıt olarak Farsça paylaşımda bulundu.

Aliyev mesajında, "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Mesud Pezeşkiyan’ın gösterilen destek dolayısıyla Azerbaycan halkına ve devletine teşekkürünü ifade etmesi, halkımız tarafından büyük takdirle karşılanmaktadır. Dost ve kardeş halklarımız yüzyıllar boyunca birbirine destek olmuştur ve hem iyi hem de zor günlerde daima birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Pezeşkiyan, Aliyev'le yaptığı telefon görüşmesi sonrasında sosyal medyadan, "Kardeşim İlham Aliyev ile yaptığım görüşmede, Azerbaycan hükümeti ve halkının gösterdiği dayanışma ve destekten dolayı takdirlerimi ifade ettim." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.