ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında bir kümes hayvanı çiftliği vuruldu

ABD-İsrail'in İran'ın batısındaki İlam eyaletine saldırılarında bir kümes hayvanı çiftliği ve kimyasal gübre deposunun vurulduğu bildirildi.

Abone ol

Yarı resmi Mehr Haber Ajansının İlam Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, eyalete bağlı Mehran kentinde 3 noktaya saldırı düzenledi.

Saldırılarda bir kümes hayvanı çiftliği ve kimyasal gübre deposunun vurulduğu aktarıldı.

Hedef alınan alanların saldırılarda zarar gördüğü ancak insani can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bilgisi verildi.

Mehran'da diğer bir noktaya saldırıda ise 2 kişinin yaralandığı açıklandı.