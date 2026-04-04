Bozbey’in tutuklanmasına Yavaş’tan tepki: Seçmen iradesine gölge düşürüldü

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanmasına tepki gösterdi. Kararın hukuki ve vicdani karşılığı olmadığını belirten Yavaş, tutuklamanın seçmen iradesine gölge düşürdüğünü savunarak, yargılamanın tutuksuz yapılması gerektiğini ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kararın hem hukuki hem de siyasi açıdan tartışmalı olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçmen iradesine saygı göstermek hepimizin görevidir. Bursa halkı AK Parti’yi isteseydi, sandıkta onu seçerdi. Ama tercihini Mustafa Bozbey’den yana kullanmıştır. Bu karar Bursa halkının iradesine gölge düşürülmesi anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

"YARGILAMAYIN DEMİYORUZ; YARGILAYIN AMA TUTUKSUZ YARGILAYIN"

Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in tutuklanması, vicdanlarda karşılığı olmayan bir karardır.

Aylar boyunca “parti değiştirecek” yönünde söylentiler dolaşıma sokuldu.

Bugün ise yıllardır işlem yapılmayan, 7 yıl öncesine dayandırılan iddialar gerekçe gösterilerek verilen tutuklama kararı; hukuk güvenliğini zedeleyen, siyasi bir operasyon görüntüsü vermekten başka bir anlam taşımamaktadır.

Seçmen iradesine saygı göstermek hepimizin görevidir.

Bursa halkı AK Parti’yi isteseydi, sandıkta onu seçerdi. Ama tercihini Mustafa Bozbey’den yana kullanmıştır.

Bu karar Bursa halkının iradesine gölge düşürülmesi anlamına gelmektedir.

Israrla söylüyoruz:

Yargılamayın demiyoruz; yargılayın ama tutuksuz yargılayın. Çünkü hukukun en temel ilkesi açıktır: tutukluluk istisnadır.

Bugün alınan bu kararlar,

ülkemizin hukuk devleti kimliğini dünya kamuoyu önünde sorgulatmaktadır.

Nitekim Türkiye, hukukun üstünlüğü endeksinde 143 ülke arasında 118. sıradadır."