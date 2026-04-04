Ahmet Aydın'dan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi: Birlik ve hukuk şart

Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürüttüğü sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, küresel ve bölgesel krizlerin yoğunlaştığı bir dönemde Türkiye’nin iç barışını güçlendirmesinin hem tarihî hem de stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, sosyal medya hesabında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında farklı siyasi partilerin katılımıyla kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı raporun sürecin en önemli yol haritalarından biri olduğunu belirtti.

"Yasal düzenlemeler Meclis'te hayata geçirilmeli"

Raporda, kalıcı başarının güçlü bir hukuki altyapı ve somut politikalarla mümkün olacağına dikkat çeken Aydın, gerekli yasal düzenlemelerin Meclis'te gecikmeden hayata geçirilmesinin sürecin selameti için elzem olduğunu vurguladı.

"Güçlü ülke olmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor"

Değerlendirmesinde, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada artan çatışma ortamına da işaret eden Aydın, güçlü bir ülke olmanın yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini vurguladı. Sürecin yalnızca güvenlik politikalarıyla sınırlı olmadığını belirten Aydın, toplumsal barışın tesisinde birlik, kardeşlik ve kapsayıcı bir dilin belirleyici rol oynadığını ifade etti.

"Yapıcı ve kapsayıcı bir yaklaşım sürdürülmeli"

Türk ve Kürt halklarının tarihsel birlikteliğine dikkat çeken Aydın, bu birlikteliğin ortak bir gelecek inşasında önemli bir temel sunduğunu dile getirdi. Sürecin provokasyonlara karşı korunması gerektiğini belirten Aydın, yapıcı ve kapsayıcı bir yaklaşımın sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür

Aydın, sürece katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ederek, atılacak adımların Türkiye’nin geleceği açısından belirleyici olacağını ifade etti.