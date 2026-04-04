Mardin'de ölü bulunan Alzheimer hastası kadın, toprağa verildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evden çıktıktan sonra haber alınamayan, arama çalışmalarının 2'nci gününde arazide ölü bulunan Alzheimer hastası Cemile Özkan (80), toprağa verildi.

2 KİLOMETRE MESAFEDE ÖLÜ BULUNDU

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Cemile Özkan, 2 Nisan gecesi evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları kendi imkanlarıyla Özkan’a ulaşamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede başlattığı arama-kurtarma çalışmalarının 2'nci gününde Özkan, mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafede arazide ölü bulundu.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Cemile Özkan’ın cenazesi, mahalleye getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Özkan, aile kabristanında toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i andı
Fatih Erbakan kuvvetle muhtemel dedi seçim tarihi verdi
Fatih Erbakan kuvvetle muhtemel dedi seçim tarihi verdi
Bahçelievler'de bir otelde kadın cesedi bulundu
Bahçelievler'de bir otelde kadın cesedi bulundu
Lakers'ın yıldızı Doncic, normal sezonu kapattı
Lakers'ın yıldızı Doncic, normal sezonu kapattı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran'a destek mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran'a destek mesajı
Trabzonspor Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı!
Trabzonspor Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı!
Kurum'dan Van'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Kurum'dan Van'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Egzaması olan çocuklar için altın değerinde bakım önerileri... Egzamalı bebekler alerjiye daha yatkın
Egzaması olan çocuklar için altın değerinde bakım önerileri... Egzamalı bebekler alerjiye daha yatkın
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Ticaret Bakanlığı'ndan 183 işletmeye 96,6 milyon lira ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan 183 işletmeye 96,6 milyon lira ceza
ABD istihbarat raporlarından sızdı! Dünyayı korkutan Hürmüz ihtimali!
ABD istihbarat raporlarından sızdı! Dünyayı korkutan Hürmüz ihtimali!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Alparslan Türkeş'i andı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Alparslan Türkeş'i andı