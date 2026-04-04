AK Parti Gençlik Kollarına son bir yılda 400 bin yeni üye katıldı

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, son bir yılda 400 bin yeni üyenin AK Parti Gençlik Kollarına katıldığını bildirdi.

Abone ol

İbiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana "Her anında, hep yanında" mottosuyla hareket ettiklerini söyledi.

Her zaman "Gençler neredeyse bizler orada olacağız." dediklerini aktaran İbiş, "Ramazanda da hamdolsun bu iklimi, bereketi hep beraber, tüm teşkilatlarımızla yaşadık. Ramazan bizim için yeniden dirilişin, yeniden bismillah demenin ayı ve o yüzden bizler bu güçle şimdi yeniden çalışmalarımıza başlıyoruz. Teşkilatlarımızla, üniversitelerimizde, kampüslerimizde yeni bir çalışma sezonuna tüm gençlerimizle beraber giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Göreve gelmelerinin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan İbiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte 400 bin genç üye AK Parti Gençlik Kollarına üye oldu. 400 bin genç üye, bu sadece bir rakam değil. Yani 400 bin genç gelmiş AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadrolarına dahil olmak istemiş, bizzat gelerek üye olmuş. Bu rakam oldukça ciddi bir rakam. Türkiye'de gençlerin AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a umutla baktığının ve yarınlara AK Parti'den başka yürüyecek bir kadro olmadığının en büyük göstergesi. O yüzden bizler yeni üyelerimizle, üniversitelerimizde, caddelerimizde, sokaklarımızda, gençler neredeyse orada olup yeni projelerimizi, çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Gençliğin donanımlı, eğitimli bir şekilde yetişmesi gerekiyor. Türk gençliğinin yarınlara dair bir şeyler söylemesi gerekiyor ve gençliğini de yaşaması gerekiyor. Bizler tam bu dengeler içerisinde gençlerle birlikte yürüyerek, hareket ederek ve her anında onların hep yanında olmaya gayret ederek, onları anlayarak çalışmaya devam edeceğiz."

"Türkiye artık dünyada sözüne bakılan bir ülke"

İbiş, bu senenin Türkiye için uluslararası bir yıl olduğunu, Antalya Diplomasi Forumu (ADF), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Konferansı'nın 31'inci Oturumu (COP31) ile NATO Zirvesi ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin Türkiye'de gerçekleştirileceğini hatırlattı.

"Bu gerçekten Türkiye'nin uluslararası anlamda nasıl bir marka olduğunun en büyük göstergelerinden bir tanesi." diyen İbiş, "Türkiye artık dünyada sözüne bakılan bir ülke. 'Lideri Recep Tayyip Erdoğan bu konuda nasıl yaklaşıyor?' denilen bir ülke. O yüzden 2026 uluslararası anlamda bizim için çok önemli bir yıl." ifadelerini kullandı.

Uluslararası faaliyetlerin en çok gençlerin dikkatini çektiğini dile getiren İbiş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız 'Nerede zalimin zulmü varsa karşısında ben olurum.' diyen bir liderlik anlayışı ortaya koymuştur. Bizler Cumhurbaşkanımızın yıllarca BM kürsüsünden hakkı haykırmasını dinledik. Bizler Davos'ta Cumhurbaşkanımızın zalim düzene 'dur' demesini dinledik. Biz de onun yetiştirdiği gençler olarak, özellikle uluslararası anlamda tüm konuları takip ediyor, çeşitli paydaşlarımızla bu konuları görüşüyoruz. Gençler olarak ne yapmamız gerektiğini önemsiyoruz.

Geçtiğimiz yıl ADF'de birçok ülkeden gençleri ağırlamıştık. Tüm ekiplerimizle oradaki arkadaşlarımızla sohbet etme ve çeşitli ilişkiler geliştirme fırsatı edinmiştik. İnşallah bu yıl da bunu AK Parti Gençlik Kolları olarak güçlü bir şekilde kullanacağız. COP31'de Gençlik Kolları olarak tüm dünyanın ortak sorunu olan iklimle alakalı konularda bizler de söz sahibi olmak isteyeceğiz. NATO Zirvesi ve Türk Devletleri Zirvesi'nde de gençler olarak fayda almak ve fayda sağlamak adına çalışacağız. Gençlik anlamında tüm organizasyonlarda ne yapmamız gerekiyorsa biz de en üst düzeyde Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamette ilerlemeyi istiyoruz."

Ramazan faaliyetleri

Yusuf İbiş, Gençlik Kolları'nın ramazan faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi.

Bu yıl ramazanı, üniversitelerde, caddelerde, sokaklarda ve okullarda farklı bir atmosferle yaşadıklarını söyleyen İbiş, Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede teşkilat mensuplarıyla ramazanın ruhuna uygun etkinlikler gerçekleştirdiklerini, bu süreçte kardeşlik ve paylaşma duygusunun ön planda tutulduğunu vurguladı.

İbiş, ramazan boyunca iftar programları, ev ziyaretleri, öğrenci buluşmaları ve gençlik sofraları düzenlediklerini ifade etti.

Özellikle kampüs iftarlarına dikkati çeken İbiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kampüs iftarları bu ramazana damga vurdu diyebiliriz. Bizler 207 üniversitenin tamamında ve yaklaşık 500 bini aşkın gençle üniversite iftarlarımızı gerçekleştirdik ve çok sembol iftarlar yaptık. Ankara Üniversitesinde 20 bini aşkın gençle, İstanbul Üniversitesinde 15 bini aşkın gençle, Kocaeli'de 7 bini aşkın gençle buluştuk. Bu iftarlar tamamen bizim üniversite kulüplerimizle, üniversite teşkilatlarımızla birlikte yaptığımız iftarlar. Bu nedenle çok anlamlı buluyoruz."

Ramazan atmosferini ve iklimini üniversite öğrencileriyle kampüslerde yaşamanın kendileri için çok özel olduğunun altını çizen İbiş, "İftara 5 Kala" etkinliğiyle tüm Türkiye'de teşkilat mensuplarının 7 binin üzerinde noktada iftara geç kalan vatandaşlara yetişmeye çalıştığını dile getirdi.

Yaklaşık 2 milyona yakın kumanya dağıtıldığını anlatan İbiş, paylaşmanın bir örneğinin temsili olarak tüm trafik ışıklarında, şehirlerin trafik oluşan noktalarında AK Parti Gençlik Kollarının vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Hastane önlerinde, gece saatlerinde çalışan vatandaşlarla, kampüslerde, öğrencilerin evlerinde sahur programları yaptıklarını da belirten İbiş, teravih namazından sonra şehrin belirli lokasyonlarında kurulan "Genç Noktalar"da ise sahura kadar etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.