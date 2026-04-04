HABER /  POLİTİKA

Yavuz Ağıralioğlu'ndan Özel'in ara seçim talebine ilişkin açıklama

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim talebine ilişkin "Efendim, ‘8 milletvekili boşaldı, 22 kişi daha istifa ederse ara seçim olur mu?’ diye bir şeyler diyorlar. Ana muhalefetin böyle bir hevesi var. '22 kişi istifa edince belki bir kişinin onayını yapmayız, 21 kişi boşa düşer.' falan diye şımarıklıkları da var, görünüyor. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım." dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kırıkkale'de partisinin halk buluşmasına katıldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Ağıralioğlu, bir düğün salonunda düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, ömrü devleti ve milletini kudretli yarınlara taşımak için çetin ve çileli mücadelelerden geçen MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü olduğunu anımsatarak, kendisine rahmet diledi.

Memleketin sorunlarını bildiklerini ifade eden Ağıralioğlu, "Bu sorunlara neyin sebep olduğunu, sorunları çözmek için Türk milletinin sahip olduğu kapasiteyi biliyoruz. Devlet ve millet kapasitemizi de biliyoruz. Millet doğru imkanlarla buluşturulabilirse, Türk milletini nereden nereye taşıyacağını da biliyoruz. Anahtar Parti'yi, parti hevesine, biz de bir parti kuralım, biraz da biz oy alalım hevesine kurmadık. Anahtar Parti, devletin ve Türk milletinin partisi. Anahtar Parti, kendine oy verenlerin değil, oy vermeyenlerin de partisi. Anahtar Parti, mezhebin, meşrebin değil, ay yıldızlı al bayrağın altında 'Ben bu toprakların evladıyım.' diyen 86 milyonun partisi." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim talebine ilişkin değerlendirmede bulunan Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Efendim, ‘8 milletvekili boşaldı, 22 kişi daha istifa ederse ara seçim olur mu?’ diye bir şeyler diyorlar. Ana muhalefetin böyle bir hevesi var. '22 kişi istifa edince belki bir kişinin onayını yapmayız, 21 kişi boşa düşer.' falan diye şımarıklıkları da var, görünüyor. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Biz parti olarak organik olmayan bir süreç yaşamak istemiyoruz. Provokasyona açık şartlardayız. İran'ın, İsrail'in, ABD'nin, NATO'nun, Yunanistan'ın durumu ortada. Güney Kıbrıs'taki hareketliliği görüyoruz. Suriye'nin durumu ortada, Irak'taki hareketlenmeyi görüyoruz."

Ağıralioğlu, daha sonra kent merkezinde partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

