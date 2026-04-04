Donald Trump'tan İran'a '48 saat' tehdidi: Hürmüz'ü açmazsa cehennemi yaşayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehdit paylaşımı yaptı. Donald Trump paylaşımında, İran'ın 48 saati kaldığını belirterek "Cehennemi yaşayacaklar" ifadesini kullandı.

Abone ol

Orta Doğu'daki savaş karşılıklı açıklamalar saldırılarla devam ediyor. Savaşın 36. gününde Hürmüz Boğazı krizi kritik bir aşamaya geldi.

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail operasyonları sonrasında İran'ın boğazı fiilen kapatması veya trafiği ağır şekilde engellemesi küresel petrol arzını olumsuz etkiledi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda İran'a "Boğazı tam olarak, tehdit olmadan aç." tehdidinde bulunmuştu.

İRAN'A VERDİĞİ SÜREYİ 10 GÜNE UZATMIŞTI

Donald Trump aksi takdirde İran'ın en büyük enerji santrallerini vuracağını bildirmişti.

İlk 48 saatlik sürenin ardından görüşmelerin 'iyi gittiği' gerekçesiyle süre önce 5 gün, ardından 10 gün uzatılmış ve yeni son tarih 6 Nisan 2026 Pazartesi günü yerel saatle 20.00 olarak belirlenmişti.

BİR KEZ DAHA TEHDİT ETTİ: SON 48 SAAT

Trump, uzattığı sürenin dolmak üzere olduğunu bir kez daha hatırlattı.

TruthSocial hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı, "İran'a bir anlaşma yaparak Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün vermiştim. Zaman doluyor, cehennemi yaşamalarına 48 saat kaldı." açıklamasını yaptı.

"HÜRMÜZ'Ü AÇMAZLARSA ÜZERLERİNE CEHENNEM YAĞACAK"

Trump, paylaşımında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"İran'a anlaşma yapmaları ya da Hürmüz Boğazı'nı açmaları için on gün süre verdiğimi hatırlayın. Zaman tükeniyor. Üzerlerine cehennem yağmasına (büyük bir felaketle karşılaşmalarına) son 48 saat kaldı. Şan Tanrı'ya mahsustur!"

ARABULUCUK GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

ABD tarafı, görüşmelerin devam ettiğini ancak İran'ın somut adım atmaması halinde savaş seçeneğin masada olduğunu ifade ediyor.

Pakistan arabuluculuğunda yürütülen dolaylı görüşmeler ve NATO ülkeleri arasındaki istişareler ise devam ediyor.

15 MADDELİK ANLAŞMA TEKLİFİ

Trump yönetimi savaşı sona erdirmek için 15 maddelik bir ateşkes planı hazırlamıştı.

Plan, Pakistan aracılığıyla İran'a iletildi ve ilk etapta 1 aylık geçici ateşkes ilan edilerek bu süre içinde maddelerin müzakere edilmesini öngörüyordu.

PLANI REDDETTİ, SOMUT GÜVENCE İSTEDİ

İran yönetimi ise planı 'aşırı, maksimalist ve mantıksız' bulduğunu belirterek resmen reddetti.

Tahran, karşı teklif sundu ve 'savaşın tekrarlanmayacağına dair somut güvence' ile saldırıların ve suikastların durmasını ön şart koştu.

İRAN BOĞAZ'I FİİLEN KAPATTI

İran, Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmaya veya trafiği ağır şekilde engellemeye devam etti.

Bu da küresel petrol fiyatlarını ve enerji maliyetlerini ciddi şekilde yükseltti.