Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 87-76 yenerek seriyi 3-0 kazandı ve 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fırat Okul'un çalıştırdığı Galatasaray ile Miguel Martinez Mendez yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan derbide kazanan konuk takım Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 87-76'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

ÜST ÜSTE 8. ŞAMPİYONLUK

Alınan bu sonuçla birlikte seriyi 3-0 kazanan Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. kez namağlup bir şekilde şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde üst üste 8, toplamda ise 20. kez kupayı müzesine götürdü.

İLK ÇEYREK

İlk çeyreğin başında iki takım da hücumda zorlanırken Fenerbahçe, Olcay Çakır Turgut'un serbest atışlarıyla 4. dakikayı 9-4 üstün tamamladı.

7. dakikada sarı-kırmızılılar, Kuier'in üç sayılık basketiyle öne geçti: 15-13.

Rakibinin boş döndüğü hücumlar sonrası boyalı alanı etkili kullanan Fenerbahçe, birinci periyodu 22-17 önde bitirdi.

İKİNCİ ÇEYREK

Karşılaşmanın ikinci çeyreğine etkili başlayan taraf Fenerbahçe oldu.

Konuk ekip, Sevgi Uzun'un 13. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 19-29.

Galatasaray, Johannes'in üst üste kaydettiği basketlerle rakibine karşılık verirken, sarı-lacivertliler soyunma odasına da 45-40 üstün gitti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

Müsabakanın ikinci yarısına çok iyi başlayan Fenerbahçe, yakaladığı 14 sayılık seriyle 26. dakikada farkı 19 sayıya (40-59) çıkardı.

Oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertli takım, son çeyreğe de 69-53 önde girdi.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK

Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren ve rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermeyen Fenerbahçe, müsabakadan 87-76 galip ayrıldı.

SADETTİN SARAN, MAÇI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve sarı-lacivertli yöneticiler de mücadeleyi saha kenarından takip etti.