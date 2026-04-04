'Kadir Hoca' mahlasıyla bilinen fenomen Kadir Özkaraaslan tutuklandı

Sosyal medyada çektiği fitness içerikleriyle ünlenen Kadir Hoca mahlaslı sosyal medya fenomeni Kadir Özkaraaslan, çektiği bir video nedeniyle "halkı kin ve nefrete sürükleme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fitness içerikleri ve motivasyon videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kadir Özkaraaslan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamuoyunda “Kadir Hoca” olarak bilinen Özkaraaslan’ın, Bakırköy Metris Cezaevi'ne sevk edildiği öğrenildi.

TESTO TAYLAN DA AYNI  GEREKÇEYLE TUTUKLANDI

Milyonlarca takipçiye ulaşan fenomenin tutuklanmasına gerekçe olarak, birkaç ay önce YouTube kanalında yayımladığı “Sosyal Akademi” başlıklı video gösterildi.

Söz konusu içerikte yer alan ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Özkaraaslan’ın, “halkı kin ve nefrete sürükleme” suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Öte yandan Taylan Özgüç Danyıldız hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, “sosyal deney” adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışlar içeren videolar yayımlandığı iddiasıyla işlem başlatılmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilmişti.

"TESTO TAYLAN'IN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL" DEMİŞTİ

Özkaraaslan’ın tutuklanmasından önce, yine sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız hakkında yaptığı açıklamalar da dikkat çekmişti.

“Testo Taylan” olarak bilinen Danyıldız’ın tutuklanmasının ardından video çeken Özkaraaslan, Taylan’ın psikolojik durumu hakkında eleştirilerde bulunmuştu.

Kadir Hoca, Taylan'a yönelik olarak; "Testoyla ilgili 10 video yaptım, Testo Taylan'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını, bazı şeyleri psikolojisi bozuk olduğu için yaptığı videolar hakikaten enteresan videolar yani." demişti.

Bakan Güler'den İran'a uyarı: Her türlü tehdide karşılık verme kapasitesine sahibiz
Bakan Güler'den İran'a uyarı: Her türlü tehdide karşılık verme kapasitesine sahibiz
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Bakan Kurum yeni kentsel dönüşüm kredisinin detaylarını paylaştı
Bakan Kurum yeni kentsel dönüşüm kredisinin detaylarını paylaştı
Donald Trump'tan İran'a '48 saat' tehdidi: Hürmüz'ü açmazsa cehennemi yaşayacak
Donald Trump'tan İran'a '48 saat' tehdidi: Hürmüz'ü açmazsa cehennemi yaşayacak
Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü
Gazze’de yarın 5 gün sürecek çocuk aşısı kampanyası başlatılacak
Gazze’de yarın 5 gün sürecek çocuk aşısı kampanyası başlatılacak
Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler AK Parti'den istifa etti
Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler AK Parti'den istifa etti
Dev derbi öncesinde Muçi'den Trabzonspor'a kötü haber
Dev derbi öncesinde Muçi'den Trabzonspor'a kötü haber
Erdoğan ve Zelenskiy ile İstanbul'da bir araya geldi
Erdoğan ve Zelenskiy ile İstanbul'da bir araya geldi
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Güvenli Liman Türkiye" paylaşımı
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Güvenli Liman Türkiye" paylaşımı
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı