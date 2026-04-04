Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne operasyonda yeni gelişme. Belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının son adresi Bursa oldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Bursa’da gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey ve kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey ile birlikte toplam 57 kişi gözaltına alındı.

MUSTAFA BOZBEY TUTUKLANDI

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı.

Öte yandan adliyeye sevk edilen 57 kişiden 30'unun tutuklandığı 27 kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY,

Bursa 6.Sulh Ceza Hakimliğinin 04.04.2026 tarih ve 2026/294 Sorgu kararıyla “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme ve Rüşvet Almak” suçlarından tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.