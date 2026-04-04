VIP araç tartışması büyüyor! Fatura belediyeden, araç CHP’den

Gazeteci Fatih Atik’in gündeme taşıdığı araç tartışmasına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Atik'in “Araç Özgür Özel’in üzerine kayıtlı çıktı” paylaşımında yer alan iddiaların ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nden yapılan bilgilendirme kamuoyuyla paylaşıldı.

CHP kaynakları, söz konusu aracın Genel Merkez tarafından satın alındığını, ücretinin de yine parti tarafından ödendiğini ve aracın CHP adına kayıtlı olduğunu belirtti. Açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile aracın doğrudan bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.

Öte yandan haberde yer alan belgelerde geçen “Özgür Özel’e kayıtlı” ifadesinin, emniyet kayıtlarında “tahsisli” anlamına geldiği ifade edildi. Özel’in kullandığı 06 TR 0909 plakalı VIP Mercedes’in CHP Genel Merkezi tarafından satın alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ancak dikkat çeken bir diğer detay ise aracın VIP dönüşümü oldu. Söz konusu aracın iç dizaynının Dizayn VIP firması tarafından yapıldığı ve bu işlemin faturasının Uşak Belediyesi tarafından ödendiği belirtildi.

CHP yönetiminin, araç iç dizaynı ve ödeme sürecine ilişkin konuyu incelemeye aldığı öğrenildi.

Akyazı'da kırmızı kart itirazı! VAR çağırdı hakem kararından dönmedi
Akyazı'da kırmızı kart itirazı! VAR çağırdı hakem kararından dönmedi
Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti
Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a büyük tepki!
Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a büyük tepki!
Trabzonspor'dan Galatasaray'a göndermeli koreografi!
Trabzonspor'dan Galatasaray'a göndermeli koreografi!
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'nin görev süresi sona erdi
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'nin görev süresi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti
'Kadir Hoca' mahlasıyla bilinen fenomen Kadir Özkaraaslan tutuklandı
'Kadir Hoca' mahlasıyla bilinen fenomen Kadir Özkaraaslan tutuklandı
Bakan Güler'den İran'a uyarı: Her türlü tehdide karşılık verme kapasitesine sahibiz
Bakan Güler'den İran'a uyarı: Her türlü tehdide karşılık verme kapasitesine sahibiz
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Bakan Kurum yeni kentsel dönüşüm kredisinin detaylarını paylaştı
Bakan Kurum yeni kentsel dönüşüm kredisinin detaylarını paylaştı
Donald Trump'tan İran'a '48 saat' tehdidi: Hürmüz'ü açmazsa cehennemi yaşayacak
Donald Trump'tan İran'a '48 saat' tehdidi: Hürmüz'ü açmazsa cehennemi yaşayacak