Akyazı'da kırmızı kart itirazı! VAR çağırdı hakem kararından dönmedi

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinde hakem Cihan Aydın'ın verdiği kararlar tartışmalara sebep oldu.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. İlk yarının son anlarından bordo-mavili ekibin Onuachu ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
Savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Onuachu, rakibi Davinson'dan sıyrıldı ve sol ayağıyla topu ağlara gönderdi ancak golün ardından ofsayt bayrağı havaya kalktı.
Hakem Cihan Aydın, yapılan VAR incelemesinin ardından oyunu endirekt serbest vuruşla başlattı.
VAR MÜDAHALESİNE RAĞMEN KARAR DEĞİŞMEDİ
Karşılaşmanın 53'ncü dakikasında Barış Alper, Pina'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. VAR hakemi, Cihan Aydın'ı pozisyonu izlemesi için monitöre çağırdı. Pozisyonu izleyen Cihan Aydın, kararını değiştirmedi.