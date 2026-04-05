Düzce'de 5 kişi soba zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 3'ü çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi Pazar Sokak'taki evlerinde yaşayan aileden 5 kişi, mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. ​

Karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 5 kişi ​sağlık ekiplerince Yığılca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

