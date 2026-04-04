Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a büyük tepki!

Trabzonspor taraftarı, Galatasaray ile oynanan Süper Lig maçında eski oyuncuları Uğurcan Çakır'a büyük bir tepki gösterdi.

Trabzonspor ile lider Galatasaray, Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililerin ev sahipliğinde Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabakada tribünlerden olay bir tepki geldi.

Karadeniz ekibinin taraftarları, eski oyuncuları Uğurcan Çakır'ı protesto etti.

UĞURCAN'A BÜYÜK TEPKİ

Uğurcan, maç öncesi ısınmaya çıktığı sırada tüm tribünlerden tepki gördü.

Islık ve yuhalama sesleri uzun süre stadyumda devam etti.

Maç öncesinde de Uğurcan Çakır aleyhine pankartlar açılırken, üzerine Uğurcan'ın resminin olduğu paralar hazırlandı.

Top maçta Uğurcan'a her geldiğinde tepkiler aynı şekilde sürdü.

TRABZONSPOR'DA UZUN YILLAR OYNADI

Uzun yıllar Trabzonspor'un kaptanlığını yapan ve bordo-mavililerde şampiyonluklar yaşayan 29 yaşındaki kaleci, sezon başında 27.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

