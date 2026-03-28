Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesi oyunculara tarihi ödeme!

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da yönetimin, futbolculara 19.3 milyon euroluk (988 milyon TL) bir ödeme yaptığı ve UEFA'ya borçsuzluk kağıdını gönderdiği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u eleyen Galatasaray, bu başarısının karşılığında UEFA'dan 11.8 milyon euro ödül kazandı.

Sarı kırmızılıların elde ettiği bu gelir futbolcuların da yüzünü güldürdü.

Yönetimin bu parayı kasasına koyar koymaz oyunculara vereceği prim ve hak edişleri tamamladığı öne sürüldü.

FUTBOLCULAR'A 988 MİLYON TL'LİK ÖDEME

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; futbolculara daha önce 7.5 milyon euroluk (384 milyon TL) bir ödeme yapıldı, şimdi de 11.8 milyon euro (604.5 milyon TL) verilerek şampiyonluk mücadelesindeki takımın moral ve motivasyonu yükseltildi.

Haberde, ödeme paketinde Juventus, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarının primlerinin de yer aldığı ve toplamda 19.3 milyon euronun (988 milyon TL) sarı kırmızılı kulübün kasasından çıktığı belirtildi.

Bu ödeme ile birlikte futbolculardan borçsuzluk kağıdını alan sarı kırmızılı yönetimin de mali prosedürler gereği alınan belgeyi UEFA'ya gönderdiği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
YSK'dan seçim kararı! 3 ilde 5 belediye başkanı seçilecek
YSK'dan seçim kararı! 3 ilde 5 belediye başkanı seçilecek
Sosyal medyadan tanıştıkları kişilere kabusu yaşattılar! 15 şüpheli tutuklandı
Sosyal medyadan tanıştıkları kişilere kabusu yaşattılar! 15 şüpheli tutuklandı
Bir evde ele geçirildi! 1 metre uzunluğunda gören şaşırdı
Bir evde ele geçirildi! 1 metre uzunluğunda gören şaşırdı
Yönter'in istifasının ardından Cumburbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken paylaşım
Yönter'in istifasının ardından Cumburbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken paylaşım
3 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi
3 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi
Adana'da restoranda silahlı kavga! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adana'da restoranda silahlı kavga! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yemen'den İran'a destek! Savaşa İsraile füze atarak dahil oldu...
Yemen'den İran'a destek! Savaşa İsraile füze atarak dahil oldu...
DEM Partili Tuncer Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş
DEM Partili Tuncer Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş
Bakanlıktan bibere fahiş fiyat uygulayan markete büyük ceza
Bakanlıktan bibere fahiş fiyat uygulayan markete büyük ceza
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezasını onadı
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezasını onadı
ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin sürdüğünü belirtti
ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin sürdüğünü belirtti
Tahran'da art arda patlamalar! Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti
Tahran'da art arda patlamalar! Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti