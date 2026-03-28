Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesi oyunculara tarihi ödeme!

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da yönetimin, futbolculara 19.3 milyon euroluk (988 milyon TL) bir ödeme yaptığı ve UEFA'ya borçsuzluk kağıdını gönderdiği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u eleyen Galatasaray, bu başarısının karşılığında UEFA'dan 11.8 milyon euro ödül kazandı.

Sarı kırmızılıların elde ettiği bu gelir futbolcuların da yüzünü güldürdü.

Yönetimin bu parayı kasasına koyar koymaz oyunculara vereceği prim ve hak edişleri tamamladığı öne sürüldü.

FUTBOLCULAR'A 988 MİLYON TL'LİK ÖDEME



Sabah gazetesinde yer alan habere göre; futbolculara daha önce 7.5 milyon euroluk (384 milyon TL) bir ödeme yapıldı, şimdi de 11.8 milyon euro (604.5 milyon TL) verilerek şampiyonluk mücadelesindeki takımın moral ve motivasyonu yükseltildi.

Haberde, ödeme paketinde Juventus, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarının primlerinin de yer aldığı ve toplamda 19.3 milyon euronun (988 milyon TL) sarı kırmızılı kulübün kasasından çıktığı belirtildi.

Bu ödeme ile birlikte futbolculardan borçsuzluk kağıdını alan sarı kırmızılı yönetimin de mali prosedürler gereği alınan belgeyi UEFA'ya gönderdiği ifade edildi.