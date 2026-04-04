Fatih Tekke'den galibiyet yorumu! 'Şimdi rüzgarla beraberiz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 2-1 kazandıkları Galatasaray maçını değerlendirdi. Fatih Tekke, "Bir ateş vardı burada yanan, önce söndürdük, sonra limana çektik. Şimdi rüzgarla beraberiz." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbide Trabzonspor, Galatasaray'ı sahasında 2-1 yendi ve 882 gün sonra derbi galibiyeti yaşadı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından galibiyeti değerlendirdi.

Fatih Tekke şu ifadeleri kullandı:

“İLK YARI ÇOK İYİYDİK”

“Oyunun özellikle ilk yarısı çok iyiydi. Bütün her şeyi çok doğru yaptık ilk yarıda. İkinci yarı bölüm bölüm bir fazlayı buldular. Baskılarımız delindi. 5-10 dakika boyunca oyuncu değiştirmede tereddüt ettim. Son bölümde savunma iç güdüsü. Bence hak ettiğimiz bir galibiyet. Galatasaray ile oynarken anlarda yenilebiliyorsunuz. Bugün çok fazla an yaşatmadık. Baskılarımız iyi oldu.

“BİR ANTRENMANLA ÇIKTIK”

Bir antrenmanla çıktık. İnanan bir Trabzonspor oyuncu grubu vardı. Bu inanç, taktikle birleşince etkili oluyor. Galatasaray gibi güçlü bir kadroyu yenebiliyorsunuz. Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım. Periyot inanılmaz zor. Aynı duyguyu yansıtamayabiliyor oyuncular. Alanya maçı 5'te bir de. Kalan 6 maçta ne kadar, neler yapabiliyoruz, onu devam ettirmeye çalışacağız.

"BU SÜREÇ KOLAY GEÇMİYOR"

Takımın patronu olarak, kendi takımımın potansiyelini biliyorum. Şu ana kadar rahat kazandığımız maç yok. Bu bir gerçek. Eksik kaldığımız, sakat veya cezalı olunca sorunlar yaşıyoruz. Sakatlıktan yeni dönenler var. Bu süreç kolay geçmiyor, hala kolay değil. Sınırda olan oyuncular var. Trabzonspor kadrosu istenildiği şekilde kullanmaya elverişli değil şu an. Trabzonspor'un geldiği nokta, 1 senenin tamamında değerlendirilmeli. Şu an çok önde gidiyoruz. Dua edenlerin de çok katkısı var. Her maçta oyunu forse ediyoruz diyemem. Şunu diyebilirim; ufak tefek sorunlar haricinde problem çıkaracak bir takım değil bu. Bu enerji, sevgi saygı ve güvene yansıyor. Bugün ilk yarıda oyunda iyiydik. Kırılgan olduğumuz dönemler var. Bu da gayet normal. Oyuncu portföyümüz çok net. Bir değişiklik, oyunu bile değiştiriyor.

"ŞİMDİ RÜZGARLA BERABERİZ"

Bir ateş vardı burada yanan, önce söndürdük, sonra limana çektik. Şimdi rüzgarla beraberiz. Bunu 1-2 defa görebildik. Bunu devamlı görmemiz lazım. Bu çocuklar bunu hak ediyor. Maç kaybedebilirsin. Hayallerimizi gerçekleştiremeyebiliriz. Bu inanmış adamlar çok şey başardı, bunu devam ettirmek hepimize düşüyor. Sadece teknik adam ve oyuncu değil. Tüm camia olmalı. Maç maç gitmeliyiz. İşimiz kolay değil. Bugün zor bir rakibi yendik ama hiçbirini kolay yenemedik.

"BU ŞEHİRDE SABIR YOK"

Bu şehirde sabır çok yok. Bir senede gelinen nokta, olması gerekenin çok üzerinde. Normali 2-3 sene bunun. Benim 1 günlük sözleşmem var diyorum.

Ülkenin bazı mekanizmaları var, değişmesi lazım. Trabzon değil, Türk insanı. Ahlaklı, çalışkan insanı bulalım yeter ki. Böyle konuşmam arkamdaki tabelaya bağlı değil. Okan Hoca da çok başarılı, Sergen Hoca da. Yapabiliriz biz bunu. Bardağın boş tarafından bakıyoruz hep. Bu işin sadece spontane olmadığını göstermeye çalışan bir ekip var."