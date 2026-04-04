Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından gerginlik!
Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın ardından saha bir anda karıştı. Abdülkerim Bardakcı, maç sonunda ikinci sarı kartını gördü.
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçın ardından kavga çıktı.
BÜYÜK GERGİNLİK
Abdülkerim Bardakcı ile Trabzonsporlu bir futbolcu arasında büyük gerginlik yaşandı.
Güvenlik görevlileri derhal olay yerine giderek büyümesine engel oldu.
Mauro Icardi de takım arkadaşını tutarak olay yerinden uzaklaştırdı.
ABDÜLKERİM, KIRMIZI GÖRDÜ
Abdülkerim Bardakcı, maç sonunda ikinci sarı kartını gördü ve Göztepe maçında cezalı duruma düştü.