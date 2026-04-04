BIST 12.936
DOLAR 44,60
EURO 51,44
ALTIN 6.677,05
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından gerginlik!

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın ardından saha bir anda karıştı. Abdülkerim Bardakcı, maç sonunda ikinci sarı kartını gördü.

Abone ol

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçın ardından kavga çıktı.

BÜYÜK GERGİNLİK

Abdülkerim Bardakcı ile Trabzonsporlu bir futbolcu arasında büyük gerginlik yaşandı.

Güvenlik görevlileri derhal olay yerine giderek büyümesine engel oldu.

Mauro Icardi de takım arkadaşını tutarak olay yerinden uzaklaştırdı.

ABDÜLKERİM, KIRMIZI GÖRDÜ

Abdülkerim Bardakcı, maç sonunda ikinci sarı kartını gördü ve Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

