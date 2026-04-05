İran'da 100'den fazla kişinin mal varlığına el konuldu

İran Yargı Erki, ABD ve İsrail'le işbirliği yaptığı veya bu devletleri desteklediği gerekçesiyle 100'den fazla kişinin mal varlığına el konulduğunu duyurdu.

Fars Haber Ajansı, İran Yargı Erki tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Ülke güvenliği ve ulusal çıkarlar aleyhine faaliyetlerle mücadele çerçevesinde, ABD ve İsrail ile işbirliği yaptığı veya bunları desteklediği öne sürülen muhalif medya unsurlarına yönelik adli işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda, aralarında oyuncular, sporcular ve muhalif medya çalışanlarının da yer aldığı yurt dışında bulunan 100'den fazla tanınmış isim hakkında mal varlıklarının tespiti ve el konulması ile banka hesaplarının dondurulmasına yönelik yargı kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD, İsveç, Hollanda, Gürcistan ve İngiltere gibi çeşitli ülkelerde ikamet ettikleri ileri sürülen söz konusu kişilerin, 63'ünün Iran International televizyonu yönetici-çalışanı, 25'inin Manoto TV yönetici-çalışanı ve 25 kişinin de sosyal medyada ABD ve İsrail saldırılarına destek verdikleri iddia edilen yurt dışında yaşayan İran vatandaşları olduğu ifade edildi.

