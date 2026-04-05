DÜNYA

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı tahliye edildi! Bir paketten zehirli duman yayıldı

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı tahliye edildi! Bir paketten zehirli duman yayıldı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı, kargo ile sipariş edilen bir maddeden duman çıkması nedeniyle tahliye edildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, incelemeler maddeden çıkan dumanın zehirli olduğu gösterdi.

İsrail İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri, bir kargoyla gelen paketten duman çıkması nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'nda tehlikeli madde alarmı verildiğini ve havalimanının tahliye edildiği kaydedildi.

Maddenin niteliğinin belirlenmesi için yapılan çalışmalar sonrasında, fiziki temas olmasa bile maddenin solunum yoluyla ciddi zarar veren son derece zehirli bir madde olduğu belirtildi.

Paketin İsrail'deki bir şirket tarafından yurtdışından sipariş edildiği, olay sonrasında içindeki maddenin sızdırmaz kutuya konularak güvenli bir yere nakledildiği aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kasım Süleymani'nin akrabaları ABD'de gözaltına alındı
Kasım Süleymani'nin akrabaları ABD'de gözaltına alındı
Oyun oynarken çamura saplandılar! Ekipler halatla kurtardı
Oyun oynarken çamura saplandılar! Ekipler halatla kurtardı
İstanbul'daki kazada yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın şehit oldu
İstanbul'daki kazada yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın şehit oldu
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a sert eleştiri
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a sert eleştiri
Adalet Bakanı Gürlek'ten "e-Avukat" uygulamasına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Gürlek'ten "e-Avukat" uygulamasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Umre mağdurları yurda dönmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Umre mağdurları yurda dönmeye başladı
ABD'nin İran'daki pilot kurtarma operasyonunda mahsur kalan iki uçağın "imha edildiği" bildirildi
ABD'nin İran'daki pilot kurtarma operasyonunda mahsur kalan iki uçağın "imha edildiği" bildirildi
Narin Güran cinayeti! Nevzat Bahtiyar'ın yarın yeniden yargılanmasına başlanacak
Narin Güran cinayeti! Nevzat Bahtiyar'ın yarın yeniden yargılanmasına başlanacak
MHP'li meclis üyesi kazada hayatını kaybetti
MHP'li meclis üyesi kazada hayatını kaybetti
İsrail basını yayımladı! Savaş sonrasına dair senaryo: Orta Doğu'da Türkiye'nin etkisi artacak
İsrail basını yayımladı! Savaş sonrasına dair senaryo: Orta Doğu'da Türkiye'nin etkisi artacak
Antalya'da otomobil ağaca çarptı! 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Antalya'da otomobil ağaca çarptı! 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı