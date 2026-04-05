BIST 12.936
DOLAR 44,60
EURO 51,38
ALTIN 6.642,57
HABER /  DÜNYA

Kasım Süleymani'nin akrabaları ABD'de gözaltına alındı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 6 yıl önce ABD'nin suikastıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin yeğeni Hamideh Soleimani Afshar ile kızının yeşil kart statülerinin iptal edildiğini ve güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Abone ol

ABD federal makamlarının açıklamasına göre, Hamideh Soleimani Afshar ve kızı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından yasal daimi ikamet statüleri (yeşil kart) iptal edildikten sonra ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) biriminin gözetimine alındı.

Afshar ve kızının Los Angeles’ta yaşadığı ve sosyal medya hesaplarında İran rejimine destek ifadeleri paylaştığı gerekçesiyle durumlarının incelendiği belirtildi.

Kasım Süleymani'nin akrabaları ABD'de gözaltına alındı - Resim: 0

Bakanlık açıklamasında, Süleymani’nin yeğeni ve kızının oturma izinlerinin iptaliyle birlikte her iki kişinin de federal ajanlar tarafından yakalandığı ve şu anda ICE’in gözetiminde tutulduğu duyuruldu.

Kasım Süleymani'nin akrabaları ABD'de gözaltına alındı - Resim: 1

Rubio’nun kararıyla yeşil kart statüleri sona eren çiftin, ABD’nin ulusal güvenlik politikaları çerçevesinde değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

Söz konusu gözaltılar, ABD ile İran arasındaki gerilimlerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Kasım Süleymani, 2020’de ABD’nin Bağdat havaalanı yakınında düzenlediği saldırıda öldürülmüştü ve bu olay iki ülke ilişkilerinde uzun süredir süren gerilimlere neden olmuştu.

Kasım Süleymani'nin akrabaları ABD'de gözaltına alındı - Resim: 2

Mevcut durumda, Hamideh Soleimani Afshar ile kızının gözaltı süreci ve olası deportasyon işlemleri devam ediyor, resmi makamlar bu süreç hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sosyal medyayı ikiye bölen itiraf! Bahar Şahin sözleriyle olay yarattı: Onun için hapis yatarım
Foto Galeri Sosyal medyayı ikiye bölen itiraf! Bahar Şahin sözleriyle olay yarattı: Onun için hapis yatarım Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Oyun oynarken çamura saplandılar! Ekipler halatla kurtardı
İstanbul'daki kazada yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın şehit oldu
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a sert eleştiri
Adalet Bakanı Gürlek'ten "e-Avukat" uygulamasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Umre mağdurları yurda dönmeye başladı
ABD'nin İran'daki pilot kurtarma operasyonunda mahsur kalan iki uçağın "imha edildiği" bildirildi
Narin Güran cinayeti! Nevzat Bahtiyar'ın yarın yeniden yargılanmasına başlanacak
MHP'li meclis üyesi kazada hayatını kaybetti
İsrail basını yayımladı! Savaş sonrasına dair senaryo: Orta Doğu'da Türkiye'nin etkisi artacak
Antalya'da otomobil ağaca çarptı! 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB "faiz politikası" haberlerini yalanladı
