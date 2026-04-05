Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk'a canlı yayında olay sözler!

Galatasaray, Trabzonspor maçıyla birlikte bu sezon Trendyol Süper Lig’deki 3. mağlubiyetini aldı. Mücadelenin ardından konuşan tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen, Okan Buruk'un Türkiye Ligi'ni küçümsediğini düşündüğünü söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

"Okan Buruk Türkiye Ligi'ni fazla hafife alıyor"

Okan Buruk'un skor ne olursa olsun hücum oynatmasını eleştiren ve taktiksel olarak çeşitlilik göstermediğini savunan Rıdvan Dilmen, "Okan Buruk Türkiye Ligi'ni fazla hafife alıyor.

Bakıyorsunuz Osimhen olmadığı maçların çoğunu Galatasaray kaybediyor. Takım yıldızlar karması." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in bu sözlerinin ardından spor kamuoyu adeta ikiye bölündü. Bir kısım taraftar Rıdvan Dilmen'in yorumlarına katılmazken, diğer kısım ise Dilmen'in yorumunu beğendi ve destek çıktı.