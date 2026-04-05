Oyun oynarken çamura saplandılar! Ekipler halatla kurtardı

Anadolu Ajansı
İzmir'in Torbalı ilçesinde oyun oynadıkları arazide çamura saplanarak mahsur kalan iki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde dün etkili olan yağışın ardından balçığa dönen arazide top oynayan 10 yaşındaki iki çocuk çamura saplandı.

Hareket etmekte zorlanan çocukları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kaygan zeminde güçlükle ilerleyen ekipler halat yardımıyla çocukları çıkardı.

Güvenli alana taşınan ve sağlık ekiplerine teslim edilen çocukların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

