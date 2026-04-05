BIST 12.936
DOLAR 44,60
EURO 51,38
ALTIN 6.642,57
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'daki kazada yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan polis memuru Seçkin Yalçın'ın şehit olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis Yalçın için başsağlığı mesajı yayınladı.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Polis memurumuz Seçkin Yalçın, 30 Mart 2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yapmış olduğu trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen önce 3 Nisan 2026 tarihinde beyin ölümü gerçekleşmiş, ardından bugün kalbi de durarak şehadete ermiştir."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru Seçkin Yalçın için NSosyal hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Seçkin Yalçın, 30 Mart 2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapmış olduğu trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."

İstanbul'daki kazada yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın şehit oldu - Resim: 0

Ne olmuştu?

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı, 30 Mart'ta saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmış, kazaya karışan 34 EYG 499 plakalı otomobil de bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına düşmüştü.

İstanbul Valiliği, kazada şehit olduğu bildirilen polis memurunun kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü, 4'ü ağır 30 yaralının tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirmişti.

Kalp masajıyla hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a sert eleştiri
Adalet Bakanı Gürlek'ten "e-Avukat" uygulamasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Umre mağdurları yurda dönmeye başladı
ABD'nin İran'daki pilot kurtarma operasyonunda mahsur kalan iki uçağın "imha edildiği" bildirildi
Narin Güran cinayeti! Nevzat Bahtiyar'ın yarın yeniden yargılanmasına başlanacak
MHP'li meclis üyesi kazada hayatını kaybetti
İsrail basını yayımladı! Savaş sonrasına dair senaryo: Orta Doğu'da Türkiye'nin etkisi artacak
Antalya'da otomobil ağaca çarptı! 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB "faiz politikası" haberlerini yalanladı
Tahliye olan Mert Hakan Yandaş PFDK'ye sevk edildi
İran Silahlı Kuvvetleri: ABD'nin pilotunu kurtarma girişimi başarısız oldu
