İran'dan Hürmüz açıklaması! O ülke geçişlerden muaf tutuldu

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Irak'ın Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamadan muaf tutulduğunu bildirdi.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nın, Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) dayandırarak yayımladığı habere göre Albay Zülfikari, "Irak, Hürmüz Boğazı’nda uyguladığımız kısıtlamadan muaf tutulmuştur." dedi.

Zülfikari, ABD ve İsrail ile bu ülkelere destek sağlayan ülkelerin gemilerine yönelik kısıtlamaların ise devam ettiğini belirtti.

"BU SAVAŞI KAZANACAKTIR"

Yaşanan gelişmelerin, ABD’nin Irak’taki varlığına son verilmesi için bir fırsat olduğunu söyleyen Zülfikari, "Irak ve İran halkı birlikte ABD ve İsrail’e karşı yürütülen bu savaşı kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın fiyatları için kritik tarih! İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatları yükselecek mi?
Foto Galeri Altın fiyatları için kritik tarih! İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatları yükselecek mi? Galeriye Gözat
Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk'a canlı yayında olay sözler!
Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk'a canlı yayında olay sözler!
12 yaşındaki Emircan'ın akıllara durgunluk veren ölümü
12 yaşındaki Emircan'ın akıllara durgunluk veren ölümü
Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
İran'da 100'den fazla kişinin mal varlığına el konuldu
İran'da 100'den fazla kişinin mal varlığına el konuldu
Okan Buruk: Galatasaray, bu ligin şampiyonu olacak
Okan Buruk: Galatasaray, bu ligin şampiyonu olacak
Düzce'de 5 kişi soba zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Düzce'de 5 kişi soba zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Fatih Tekke'den galibiyet yorumu! 'Şimdi rüzgarla beraberiz'
Fatih Tekke'den galibiyet yorumu! 'Şimdi rüzgarla beraberiz'
Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından gerginlik!
Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından gerginlik!
VIP araç tartışması büyüyor! Fatura belediyeden, araç CHP’den
VIP araç tartışması büyüyor! Fatura belediyeden, araç CHP’den
Akyazı'da kırmızı kart itirazı! VAR çağırdı hakem kararından dönmedi
Akyazı'da kırmızı kart itirazı! VAR çağırdı hakem kararından dönmedi
Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti
Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı