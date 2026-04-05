Bakan Kurum: Doğayı mercanlarla onarıyoruz

Anadolu Ajansı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde mercan popülasyonunu artırmak için hayata geçirilen "Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) Mercan Restorasyonu Pilot Projesi"ne ilişkin çalışmaları paylaştı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, mercanların restorasyonuna yönelik yürütülen çalışmaların görüntülerine yer verdi. Paylaşımda Kurum, "Marmara Denizi'nde Sivriada'dan Hayırsız Ada'ya uzanan bir yolculuk. Denizlerin ormanı mercanları yeniden yaşamla buluşturuyor, doğayı mercanlarla onarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tahribata uğramış mercanların arasına sağlıklı mercan toplulukları naklediliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğünce, son yıllarda özellikle iklim değişikliği ve insan faaliyetlerine bağlı olarak mercan türlerinde yaşanan toplu ölümlerin önüne geçmek için proje başlatıldı.

Bu kapsamda hayata geçirilen, TVK Genel Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nin ortak yürüteceği Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Mercan Restorasyonu Pilot Projesi, iki yıl sürecek.

Projede, bozulmuş veya tahrip edilmiş mercan habitatlarının iyileştirilmesi için farklı alanlardan alınan erişkin mercanlar belirlenen lokasyona taşınıyor.

Bu kapsamda pilot bölge olarak belirlenen Hayırsız Ada'daki tahribata uğramış sarı gorgon türündeki mercanların arasına Sivriada'dan alınan sağlıklı mercan toplulukları naklediliyor.

Bu transplantasyon (taşıyıp ekme) işleminin ardından mercanların her aşaması düzenli olarak takip edilecek.

Bugüne kadar 200'den fazla mercan fragmanların transplantasyonu tamamlanan ve Hayırsız Ada'daki tahrip olmuş mercan resiflerinin yeniden canlandırılmasını sağlayacak projenin ilerleyen süreçte elde edilecek sonuçlara göre yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı
CHP'den Özkan Yalım kararı!
İsveç'te bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi
ABD ve İran askerleri arasında çatışma çıktı! Trump: İki F-15E pilotu da kurtarıldı
İsrail'in Ben Gurion Havalimanı tahliye edildi! Bir paketten zehirli duman yayıldı
Kasım Süleymani'nin akrabaları ABD'de gözaltına alındı
Oyun oynarken çamura saplandılar! Ekipler halatla kurtardı
İstanbul'daki kazada yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın şehit oldu
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a sert eleştiri
Adalet Bakanı Gürlek'ten "e-Avukat" uygulamasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Umre mağdurları yurda dönmeye başladı
