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İletişim Başkanı Altun'dan kararlılık mesajı! Operasyonlar sürecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir" açıklaması yaptı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hakkari'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay için Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

"Gereken cevap en sert şekilde verilecektir"

 İletişim Başkanı Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

Mekanı cennet olsun. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir. Terör destekçilerine ve hamilerine gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir.

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