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Erdoğan'a karşı Macron'u öven Can Dündar'a Ahmet Hakan'dan tepki

Firari Can Dandar'ın Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı kışkırtan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a övgü yağdırmasına, Ahmet Hakan, "Can Dündar, çakma Napolyon’a asker yazıldı" başlıklı köşesinde tepki gösterdi.

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Erdoğan karşıtlığında sonunda bu da oldu. Can Dündar, Akdeniz'de emperyalist emeller peşinde koşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yanında saf tuttu.

Türkiye'den kaçarak Almanya'da yaşayan firari isim, sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'u tepki gösterdiği konuşmasına, Macron'un eğitim kariyerini yazması tartışmalara neden oldu.

Çok sayıda kullanıcının eleştirdiği Dündar'a, Ahmet Hakan da tepki gösterdi.  Macron'u ballandıra ballandıra parlatan Dündar'a yüklenen yazar, şu ifadelerle meslektaşını eleştirdi:

"Keşke Merkel’in askerliğinde sebat etseydi"

- Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’de denize adım atamayacak hale gelmesi için çırpınıp duruyor.

- Mavi vatanımıza resmen ve alenen göz dikmiş, düşmanlık üstüne düşmanlık yapıp duruyor.

- Haksız ve hakkaniyetsiz Yunan tezlerine en ateşli biçimde destek verip, Yunanistan’ı arkalayıp duruyor.

- Avrupa Birliği’ni Türkiye’ye karşı örgütlemek için elinden gelenin fazlasını yapıp duruyor.

- Türkiye’de iktidarıyla muhalefetiyle herkesin büyük öfkesini ve tepkisini çekip duruyor.

İşte bu Macron’a yanlamış durumda Can Dündar.

Tayyip Erdoğan karşıtlığının adamı getirip bıraktığı yere bakar mısın?

Adam resmen çakma Napolyon’un çakma askeri olmuş.

Keşke Merkel’in askerliğinde sebat etseydi...

Hiç değilse Merkel’in bir sağduyusu var.

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