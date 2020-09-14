Fenerbahçe'nin anlaştığı Marcel Tisserand İstanbul'da
Fenerbahçe'nin transfer için görüşmelere başladığı Marcel Tisserand, İstanbul'a geldi.Abone ol
Fenerbahçe uzun süredir gündemindeki Marcel Tisserand'ın transferinde mutlu sona çok yakın.
Sarı-lacivertlilerin görüşmelere başlandığını duyurduğu 27 yaşındaki savunma oyuncusu İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Demokratik Kongolu stoperin transferini duyurması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 23 resmi maça çıkan 27 yaşındaki stoper, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.