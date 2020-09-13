Trabzonspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de ilk haftanın en önemli maçında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'a 3-1 yenildi. Konuk ekibin golleri Tyler Boyd, Bernard Mensah (penaltı) ve Jeremain Lens'ten geldi. Trabzonspor'un tek sayısını ise Abdülkadir Ömür kaydetti. Bordo-mavililerin yeni transferlerinden Flavio Da Silva ise çift sarı karttan oyun dışı kaldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş sezona 3 puanla, Trabzonspor ise puansız başladı.

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Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş, Tyler Boyd'un 29. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.

VAR hakemi Cüneyt Çakır'ın uyarısı üzerine monitörden inceleme yapan hakem Ali Şansalan, bordo-mavililerin yeni transferlerinden Flavio Da Silva'nın Atiba Hutchinson'a ceza sahası içerisinde faul yaptığını tespit etti ve Brezilyalı oyuncu ikinci sarı kartı nedeniyle kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bernard Mensah, kazanılan penaltı vuruşunu 64.dakikada filelerle buluşturdu.

Jeremain Lens, 74. dakikada Dorukhan Toköz'ün asistiyle farkı 3'e çıkardı.

Trabzonspor'un tek golünü Abdülkadir Ömür; Welinton ve Ersin'in anlaşmazlığı sonrası çabukluğuyla 86. dakikada kafayla attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş sezona 3 puanla, Trabzonspor ise puansız başladı. Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

29. dakikada Beşiktaş karşılaşmanın ilk etkili atağında golü buldu. Sol taraftan gelişen siyah-beyazlı takımın atağında Boyd'un ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, savunmada Hüseyin Türkmen'in kafasından seken top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1

38. dakikada Necip Uysal'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Larin'in kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

42. dakikada Atiba'nın pasında, ceza alanı sol çaprazında kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Boyd'un şutunda, son anda araya giren savunma tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

48. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Mensah'ın sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

62. dakikada sol taraftan Mensah'ın kullandığı köşe vuruşunda Atiba, Flavio ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu. Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi, Flavio'yu da ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

64. dakikada Mensah, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ tarafından filelere gönderdi: 0-2

67. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, topu kontrol etti.

74. dakikada Beşiktaş, farkı 3'e yükseltti. Sol tarafta Dorukhan Toköz'ün ara pasında, oyuna yeni giren Lens yerden gelen topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-3

79. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest atışta, kaleci Ersin Destanoğlu, iki hamlede topu kontrol etti.

86. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Campi'nin kendi yarı alanından uzun pasında, ceza yayı önüne çıkan kaleci Ersin Destanoğlu'dan önce Abdülkadir Ömür, kafayla topu filelere gönderdi: 1-3

90. dakikada N'Sakala'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Lens'in kafa vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor: 1 - 3 :Beşiktaş

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Olguncan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Flavio, Abdulkadir Parmak, Guilherme (Dk. 85 Ahmet Canbaz), Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 78 Edgar)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan Özyakup (Dk. 50 Dorukhan Toköz), Mensah (Dk. 80 Ljajic), Hasic (Dk. 73 Lens), Boyd (Dk. 81 Atakan Üner), Larin (Dk. 72 Umut Nayır)

Goller: Dk. 29 Boyd, Dk. 64 Mensah (penaltıdan) Dk. 74 Lens (Beşiktaş) Dk. 86 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 62 Flavio (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 N'Sakala, Dk. 39 Welinton (Beşiktaş), Dk. 36 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)