Yalova'da lokantadaki patlama korkuttu

YALOVA'da bir lokantada meydana gelen patlama korkuttu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken; patlamanın şiddetini evinde otururken hissettiğini söyleyen Gülter Demir (60), "Her şey uçtu. Bomba gibiydi" dedi.

Abone ol

YALOVA merkez Şehit Ömer Faydalı Bulvarı’nda meydana gelen olayda; iddiaya göre, kapalı olan lokantada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın meydana geldiği binanın elektrik ve doğal gaz vanalarını tedbir amaçlı kapattı.

Patlamanın şiddetiyle lokanta ve dükkan önünde duran bir minibüsle birlikte çevredeki dükkanlarda da hasar meydana geldi. Patlama sırasında lokantanın kapalı olması sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.