BIST 1.103
DOLAR 7,48
EURO 8,85
ALTIN 466,38
HABER /  YEREL

Yalova'da lokantadaki patlama korkuttu

Demirören Haber Ajansı

YALOVA'da bir lokantada meydana gelen patlama korkuttu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken; patlamanın şiddetini evinde otururken hissettiğini söyleyen Gülter Demir (60), "Her şey uçtu. Bomba gibiydi" dedi.

Abone ol

YALOVA merkez Şehit Ömer Faydalı Bulvarı’nda meydana gelen olayda; iddiaya göre, kapalı olan lokantada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın meydana geldiği binanın elektrik ve doğal gaz vanalarını tedbir amaçlı kapattı.

Patlamanın şiddetiyle lokanta ve dükkan önünde duran bir minibüsle birlikte çevredeki dükkanlarda da hasar meydana geldi. Patlama sırasında lokantanın kapalı olması sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Bomba gibiydi"

Lokantanın bulunduğu apartmanın ikinci katında oturan Gülter Demir, patlama anını anlattı. Demir, "Evimde televizyon seyrediyordum, birden gürültüyle birlikte alev gördüm, her şey uçtu. 'Allah’ım ne oluyor?' dedim. Baktım, kazanlar karşıdaki binanın oraya uçmuş. Bomba gibiydi. Halamın kızı, deprem oluyor zannetmiş" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da mesai saatleri çok değişecek! Özel sektör de dahil çok erken işbaşı
Milli Savunma Hulusi Akar Meis'i gösterip sordu: Bunlar tahrik değilse ne!
Miçotakis'ten Türkiye mesajı! Erdoğan'la görüşür müsünüz sorusuna bakın ne yanıt verdi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk takıntısı! CHP çok fena karıştı
Diplomasiye fırsat! Oruç Reis D. Akdeniz'deki çalışmalara ara verip Antalya'ya döndü
Abdurrahman Dilipak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden ihraç edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da sokak düğününe ceza yağdı
Gençlerbirliği'ni deviren Antalyaspor sezonu 3 puanla açtı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu
Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı
Kayserispor'dan konuk ettiği Kasımpaşa'ya tek kurşun
Selena Gomez çıplaklığa zorlandım deyip açıkladı! İtirafı olay oldu
Yorumlar