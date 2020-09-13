İmama bak! 1 ay önce ölen kardeşinin eşiyle yasak aşk yaşadı, karısı duyunca intihar etti

ŞANLIURFA ibretlik bir olaya sahne oldu. İmamlık yapan sendikacı Mehmet Emin K., kardeşi kanserden ölünce 1 ay sonra ölen kardeşinin eşiyle yasak aşk yaşamaya başladı. Eşi ve çocukları öğrenince ölümle tehdit etti. Sonunda İmam Mehmet Emin K.'nın eşi dayanamayıp intihar etti. Oğlu per şeyi anlattı.

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Şanlıurfa'nın Ulubağ Mahallesi'nde, 26 Temmuz 2019 günü pamuk toplayan ırgatlar sulama kanalının demirlerine bir kadının tırmandığını gördü. Bariyeri aşan kadın kendini hızla akan suya bıraktı. Saatler sonra bulunan cesedin 8 çocuk annesi 53 yaşındaki Methiye Kaçkın'a ait olduğu belirlendi. İşte o intiharın ardından ibretlik bir öykü ve skandal çıktı.

Berdel yoluyla evlendirildi

Methiye 1989'da berdel yoluyla Mehmet Emin Kaçkın ile evlendirildi. Evlilik hayatı boyunca eşinden şiddet gördü. Mehmet Emin Kaçkın, kardeşi kanserden öldükten 1 ay sonra onun dul kalan yengesiyle yasak aşk yaşamaya başladı. Methiye Kaçkın, durumu çocuklarına anlattı ve boşanmaya karar verdi.

Boşanırsam dayınız da kız kardeşimi boşar

Bir sendikanın başkan yardımcılığını da yapan imam Mehmet Emin Kaçkın, hem çocuklarını hem de karısını ölümle tehdit etti. Kızı Fatma ve oğlu Muharrem'in yüzüne de yasak aşkını itiraf edip “Boşanırsam dayınız da kız kardeşimden ayrılır. O zaman sizi öldürürüm" diyerek kızına silah doğrulttu.

'Bir ay önce ölen kardeşimin eşi R. ile imam nikahıyla evlendim'

Yüzleşme gecesi karakolda bitti. Mehmet Emin Kaçkın, “Bir ay önce ölen kardeşimin eşi R. ile, çocukları küçük olduğu ve ortada kalmamaları için onunla imam nikahı kıyarak evlendim” dedi. Tüm bunlara dayanamayan 8 çocuk annesi 53 yaşındaki Methiye K. kanala atlayarak intihar etti.

Bu flood annemin, Methiye'nin hikayesidir.



Bir çocuğu olarak bu hikayeyi anlatmamı sağlayan İsmail Saymaz ve Sözcü Gazetesi'ne, bu süreçte destek olan herkese teşekkür ederim.#ZorbalığaMethiye@ismailsaymaz @gazetesozcu pic.twitter.com/CgaxuyvMDE — Muharrem Kaçkın #ZorbalığaMethiye (@mahouniverse) September 13, 2020

Methiye Kaçkın'ın bilgisayar mühendisi oğlu Muhammed Kaçkın, annesinin yaşadıklarını bugün sosyal medya hesabından paylaştı. İsmail Saymaz'ın yazmasıyla ortaya çıkan Methiye Kaçkın'ın ibretlik hikayesini oğlu Muhammed şöyle anlattı:

* Kız kardeşim telefonla aramıştı beni, 7 Nisan 2019 akşamıydı. Sesi tedirgindi. Ne olduğunu sorduğumda babamız yengemizle berabermiş dedi. İdrak etmek için biraz zorlandım. Anlamadım uzun bir süre. Emin misin dedim. Kendisi söyledi dedi.

* Biraz sindirip, annemi aradım hemen. Annem dedim duyduklarım doğru mudur? Doğrudur dedi, peki annem dedim, ben babamı da arayacağım. Onunla bir konuşacağım dedim.

* Bir gün bir haber alıyorsunuz. Yakın zamanda kanserden ölen amcanızın eşi ile babanızın beraber olduğunu öğreniyorsunuz. Ben anlayamadım. Ama ilk düşündüğüm şey annem oldu.

* 30 yıl düşünün, evden dışarı çıkmamış, aman laf gelmesin diye. Çocuklarına bakmak dışında bir şey yaşamamış bir kadın. Emek verdiği sadece evi olmuştu. Onurlu bir kadındı.

'Kardeşimin karısıyla beraberim'

* İyi biriydi de annem, hani iyi görüntüsü olan değil de, etrafındaki herkese en az bir güzelliği dokunmuş olan ama kötülüğü varsa bile sadece kendine olan bir kadındı.

* Annem olduğu için ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Benim için mükemmele yakın olan şeydi o.

* Kırılmıştı, 1000 km’den hissettim bunu. Karşısına kendisi için yapılabilecek en kötü şey çıkmıştı. Otuz yıl emek verdiği bir insan, bir gün çıkıp gelip “ben kardeşimin karısıyla beraberim, sana ne, seni ne ilgilendirir, hatta evinin alt katına onu da yerleştireceğim” diyor.

* 8 çocuk vermiş kadın, bir lira ekstra harcaması olmamış; keza kocası ayda elli lirayı bile çok görmüş kendisine, engelli çocuğunun maaş kartını da cebine atıp, onunla tatillere çıkmış biri.

'Çocuklarına bir şey olur'

* Annemin onuru incinmiş ruhu kırılmıştı. Ama daha derin bir şey vardı. Korkuyordu. Aylarca aynı odayı paylaştığı adam bana karşı gelirsen çocuklarına bir şey olur, kardeşlerine bela olurum demişti.

* Bizim haberimiz olana kadar iç dünyasını zindan etmişti kadına. Korkup söylememişti bir şey annem.

* Aradım, Mehmet Emin’i (bundan sonra baba sıfatını kullanmak istemiyorum) ve nasılsın dedim. İyiyim dedi, bir şeyler duydum tek taraflı duymak istemiyorum anlat dedim. Ne duyduysan doğrudur dedi, ben yine de dinlemek istiyorum dedim. Anlatmadı, Urfa’ya geliyorum dedim. Tamam dedi

* Sonra oturup sindirmeye çalıştım. Ablamı aradım, anlattım, sinirlendik, çok sinirlendik. Alanya’ya geldi Fatoş, buluştuk ve ağlaştık biraz. Ablamı okuldan almıştı daha 12 yaşındayken, bir şey yapmamıştık, Mehmet Emin’in sebebi ise 12 yaşındaki kızının okuyup namussuz olacağını düşünmesiydi.

“Kapanın, namussuz mu olacaksınız?”

* Fatoş büyük bir çabayla iki buçuk yılda açık öğretimden liseyi bitirip, bitirdiği yıl Eskişehir Almanca Öğretmenliği kazandı.

* Bizi dışarı çıkartmaz, kız kardeşlerime “Kapanın, namussuz mu olacaksınız?” derdi. Döverdi de bunun için. İşte bu adam bir imam ve de bizi yıllarca namussuz, dinsiz olarak nitelendirdikten sonra yeni ölen abisinin karısını koynuna almıştı.

* Annemi her şekilde sindirmek için, hiçbir şekilde ekonomik özgürlüğü vermemişti ona, yılda bir defa bir yere götürür sonra da götürdüğü için kavga ederlerdi. Annem sekiz çocuğuna yemek yapabilmek için domates al dediğinde rezil ederdi onu.