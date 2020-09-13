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Miçotakis'ten Türkiye mesajı! Erdoğan'la görüşür müsünüz sorusuna bakın ne yanıt verdi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis katıldığı bir programda 'Türkiye ile diyalog' mesajı verdi. Miçotakis, Erdoğan'la görüşür müsünüz sorusuna ise, 'Görüşürüm, görüşmek görüşmemekten daha iyidir' dedi.

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Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran adımlardan kaçınmayan Miçotakis, söze gelince yine Türkiye'ye diyalog mesajı gönderdi. Selanik'te "Helexpo Forum" kapsamında yaptığı konuşmada Miçotakis, '2016'daki koşullarda yeniden görüşebiliriz. Sorunu çözmenin tek yolu diyalog' dedi.

"Erdoğan'la görüşür müsünüz?" sorusu

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşür müsünüz?" sorusuna yanıt veren Miçotakis, 'Görüşürüm, görüşmek görüşmemekten daha iyidir' açıklamasını yaptı.

Oruç Reis'in dönüşüne ilk tepki

Oruç Reis’in bugün Antalya sahillerine dönmesi üzerine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bir açıklama yaptı.

Miçotakis, “Oruç Reis’in geri dönmesi pozitif bir ilk adım. Umarım bunun devamı gelir. Biz Türkiye ile provokasyonun olmadığı bir atmosferde görüşmek istiyoruz. İki ülke arasındaki problemlerin tek çözümü diyalog olmalıdır” dedi.

“6’su yeni 18 uçak alacağız'”

Miçotakis, “Türkiye’nin attığı ilk adım ikili ilişkilerin iyileşme sürecinde olduğunu gösteriyor” dedi.

Dün akşam saatlerinde savaş uçağı ve fırkateyn ile birlikte mühimmat alarak savunma bütçesini açıklayan Miçotakis, “Satın alacağımız 18 adet Dassault yapımı Rafale savaş uçağından 6’sı yeni olacak. Diğerleri az kullanılmış. Yunanistan ayrıca fırkateynlerinden dördünü yenileyecek ve 4 tane yeni fırkateyn alacak” ifadesini kullandı.

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