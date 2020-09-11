KYK burs başvurusu 2020 ne zaman başladı mı?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından şimdi de öğrencileri KYK burs başvurusu yapma heyecanı sardı. Ocak 2020 de zamlanan KYK burs ödemeleri en düşün 500 en yüksek 1650 lira ödenecek. Peki 2020 KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak ve kimler burs alabilecek Gençlik ve Spor Bakanlığı açıkladı.

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ÖSYM'nin üniversite tercih sonuçlarını açıklamasının ardından şimdi de KYK burs başvurusu yapma heyecanı başladı. KYK yurt başvuruları geçen sene yani 2019 yılında 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. 2020 yılında KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak araştırması ise başladı.Peki kimler KYK burs ödemesi başvurusu yapabilir, kimler ne kadar KYK burs ödemesi alacak?

Konu hakkında son bilgileri veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır” sözleri paylaşıldı.

KYK burs başvuruları ne zaman: KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyordu. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler.

KYK burs başvurusu nasıl yapılır:

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK burs ödemeleri kaç para oldu: Üniversite öğrencileri lisans bursu 500 TL'den 550 TL'ye , yüksek lisans bursu 1000 TL'den 1100 TL'ye doktora burs 1500 TL'den 1650 TL'ye yükseldi.

KYK bursları neye göre veriliyor: Başvurusu olumlu sonuçlanan ve önceden burs alan üniversite öğrencileri için kurum 4 kıstasa bakıyor:

Aldığı puana, Yerleştiği üniversiteye ve girdiği bölüme, ailenin ekonomik ve sosyal durumuna.

Burs hakkı kaybetmemek için kurum Üniversitedeki sınav başarı durumuna, not ortalamasına bakıyor.

Peki başka hangi durumlarda KYK bursları kesiliyor:

*Öğrencinin not durumunda başarısız olması,

*Öğrenim gördüğü kurumdan ayrılması, çıkarılması ya da uzaklaştırılması

*Kayıt dondurması Sağlık ya da benzer sebebiyle öğrenim kurumuna devam edememesi

*Öğrenim kurumunda çeşitli sebeplerden dolayı bir yıl ara vermesi Öğrenim gördüğü kurumun kapatılması Kesin hükümle mahkum olması durumunda burs kesilecek.

KREDİ ALAN ÖĞRENCİ BURSLU OLMA İHTİMALİ SÖZ KONUSU MU: İlk başvurusu olumsuz sonuçlanan ve kredi almakta olan öğrenci sonradan durumunda değişiklik olması sebebiyle; Yönetim Kurulunca belirlenen "öncelikli burs verilecek öğrenciler" kapsamına girer. Bu süreci belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir.