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Kovid-19 tedavisi gören Gaziantepli iş adamı Mehmet Teymur hayatını kaybetti

GÜNEYDOĞU Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Teymur koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Gaziantep Valisi Davut Gül, Teymur için taziye mesajı yayınladı.

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Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Teymur yaşamını yitirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, hayatını kaybeden Teymur için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Teymur'a Allah'tan rahmet dileyen Gül, "Mehmet Teymur'un Kovid-19 tedavisi görürken vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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