BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 466,23
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım-11 Herekol operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.İçişleri Bakanlığı bölgede operasyonun devam ettiğini açıkladı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Yıldırım-11 Herekol operasyonu kapsamında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-11 Herekol operasyonu kapsamında; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, Bestler Dereler kırsalında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk takıntısı! CHP çok fena karıştı
Diplomasiye fırsat! Oruç Reis D. Akdeniz'deki çalışmalara ara verip Antalya'ya döndü
'İstanbul Valiliği'nden mesai saatlerine yeni düzen' iddiası
Abdurrahman Dilipak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden ihraç edildi
Bakan Selçuk müjdeyi paylaştı! Kısa çalışma ödeneğinden çıkan işverene prim desteği
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kaş'tan mesaj verdi! Biz barıştan yanayız...
ÖNCEKİ HABERLER
KPSS ortaöğretim sınav başvurusu ne zaman başlıyor?
Balıkesir'de vahşet! Kardeşlerin miras kavgasında gelin, sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü
Yunanistan'ın kafası karışık! Cumhurbaşkanı'ndan provokatif ziyaret
Eylül ayı 2020 engelli maaşları ne zaman ayın kaçında yatar?
Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
İstanbul'da mevzuata aykırı 7 ton su ürününe el konuldu
Yorumlar