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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Demirören Haber Ajansı

UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda perşembe günü Azerbaycan'ın Neftçi ekibiyle karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

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Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor yer almadı.

Galatasaray'ın kadrosu şöyle: Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.

Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda 17 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda Neftçi ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanan takım, 3'üncü turda Renova-Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle tur maçına çıkacak.

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