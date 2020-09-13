Kayserispor'dan konuk ettiği Kasımpaşa'ya tek kurşun

Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek sezona üç puanla başladı. Henüz 2. dakikada Yasir Subaşı'nın asistinde topu filelere gönderen Zoran Kvrzic, Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından maçta skor tabelası bir daha değişmedi. Süper Lig'e galibiyetle başlayan Kayserispor üç puanı hanesine yazdırırken; Kasımpaşa yeni sezona yenilgiyle başladı.Abone ol
2. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Yasir Subaşı'nın sol kanattan taşıdığı ve ortaladığı topa ceza alanında gelişine vuran Kvrzic, meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.
11. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Tirpan'ın ceza sahası içinde yerden pasında müsait durumdaki Gohou, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
16. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf Erdoğan meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı. Lung kalesinden çıkarak topu kontrol etti.
31. dakikada sağ kanattan başlayan Kasımpaşa atağında ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarptı. Varga'nın sert vuruşunda, top auta gitti.
38. dakikada Hajradinovic'in ceza yayı önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.
Maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
53. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Anıl Koç'un ceza sahası içinde gelişine vurduğu top, ağlara gitti. VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle gol iptal edildi.
62. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın kale önüne gönderdiği etkili topu, kaleci Ramazan Köse uzanarak kontrol etti.
73. dakikada Tarkan Serbest'in sol kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Gohou'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
89. dakikada Uzodimma ceza sahası içine kadar topu taşıdı. Uzodimma'nın penaltı noktasına gönderdiği meşin yuvarlağı Emre Demir'den önce Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.
Maç, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kayserispor: 1 - 0 :Kasımpaşa
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Ali Saygın Ögel
Kayserispor: Lung, Lopes, Oğuzhan Çapar, Sapunaru, Yasir Subaşı, Uzodimma, Campanharo, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 85 Emre Demir), Situm, Ömer Uzun (Dk 90+4 Adem Doğan)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan (Dk. 28 Tarkan Serbest), Jeanvier, Brecka, Haddadi, Pavelka ( Dk. 75 Alan), Aytaç Kara, Varga (Dk. 46 Anıl Koç), Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Gohou
Gol: Dk. 3 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Oğuzhan Çapar, Dk. 59 Campanharo, Dk. 84 Lung (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 49. Jeanvier, Dk. 78 Alan (Kasımpaşa)