Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı
Fenerbahçe, Sloven futbolcusu Miha Zajc'ı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına İtalya'nın Genoa ekibine kiraladı.Abone ol
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz" denildi.
Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya’nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/9bqHmlAkvn— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 13, 2020
Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki Sloven futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli formayı giydiği 17 resmi maçta 2 kez ağları havalandırdı.