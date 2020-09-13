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Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, Sloven futbolcusu Miha Zajc'ı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına İtalya'nın Genoa ekibine kiraladı.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz" denildi.

Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki Sloven futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli formayı giydiği 17 resmi maçta 2 kez ağları havalandırdı.

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